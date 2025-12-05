El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó un nuevo intento de Vladimir Cerrón para anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra.

El magistrado Leodán Cristóbal Ayala concluyó que el dirigente de Perú Libre no presentó elementos novedosos que permitan revisar la medida y que su condición de prófugo, vigente desde el 2023, incrementa el riesgo de fuga ya acreditado en instancias anteriores.

LEA TAMBIÉN: Boluarte reaparece en audiencia y admite que creó cuenta mancomunada en favor de Cerrón

La resolución, emitida el 4 de diciembre, señala que Cerrón insiste en cuestionar la “sospecha fuerte” que sustenta el proceso por lavado de activos y organización criminal, pero que sus argumentos ya fueron evaluados y descartados previamente.

El juez recordó que el investigado dejó de cumplir las restricciones de comparecencia y se mantiene no habido desde que se ordenó su prisión preventiva por 24 meses, decisión que incluso ya había sido reducida desde un plazo inicial de 36 meses.

El juzgado determinó que las investigaciones archivadas en otros expedientes no modifican el caso actual, debido a que se trata de hechos y periodos distintos. Por tanto, no existe cosa juzgada ni doble persecución. También descartó la alegación de Cerrón sobre una supuesta “fuga preventiva” para protegerse de sentencias injustas: ningún procesado -remarcó el magistrado- puede evadir decisiones judiciales bajo ese argumento.

Para la fiscalía, las operaciones atribuidas a Cerrón -que incluyen compras, depósitos por montos elevados, manejo de dinero de origen desconocido y supuestos aportes irregulares- responderían a un esquema de conversión y ocultamiento de activos ilícitos vinculado a la gestión del Gobierno Regional de Junín y al crecimiento de Perú Libre.

El Poder Judicial también ha rechazado recientemente los recursos con los que Vladimir Cerrón buscaba revertir la extinción de dominio de más de S/ 1.6 millones depositados en sus cuentas, al considerarse que carecen de sustento patrimonial.

La Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio declaró firme la sentencia al desestimar tanto su queja como un intento previo de casación.