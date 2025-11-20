El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, se encuentra contra las cuerdas. Legisladores de bancadas como Renovación Popular y Avanza País presentaron una moción de censura en su contra por haber permitido la presentación de Raúl Noblecilla como abogado de la expremier Betssy Chávez, a pesar de estar inhabilitado para ejercer su profesión.

A través de su cuenta de “X”, Norma Yarrow, de Renovación Popular, compartió el documento, que lleva las firmas de Juan Carlos Lizarzaburu (APP), Adriana Tudela (Avanza País) y Edward Málaga Trillo (No agrupado), entre otros.

“Hemos presentado junto con la bancada de Renovación Popular la moción de censura contra Waldemar Cerrón. Que quede claro quiénes sí se hacen respetar. No solo con discursos, sino con hechos”, enfatizó.

En el documento se cuestiona que Cerrón no haya cautelado que la defensa técnica de Chávez contara formalmente con la inhabilitación vigente.

“Permitir que un abogado inhabilitado y con público interés político y no técnico para el cual ha sido convocado realizara la defensa técnica de la mencionada acusada utilizando este foro parlamentario con fines políticos, todo ello gracias a la complacencia del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón”, se lee en el texto.

Precisamente, esta mañana la Comisión Permanente aprobó, por mayoría, una nueva acusación constitucional contra Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. En el informe se recomienda su inhabilitación por el plazo de 10 años.

Dicha sesión estuvo marcada por un cruce de palabras entre Noblecilla y varios legisladores, quienes cuestionaron su presencia en el Parlamento debido a que se encuentra suspendido para ejercer la profesión.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE WALDEMAR CERRÓN?

Lo que incendió la pradera fue la decisión de Cerrón de permitir que Noblecilla continúe con su intervención, pese al pedido de diversos parlamentarios para que se retracte de los insultos que profirió.

Una de las legisladoras que cuestionó la actuación de Cerrón fue Patricia Juárez. La legisladora de Fuerza Popular adelantó que promoverían una censura en su contra.

“¿Cómo es posible que usted permita que insulten al Congreso de esta manera, y a los congresistas? Esto es inaceptable. Creo que lo que falta es decisión para defender el fuero del Congreso. Eso no se puede permitir en aras de permitir un debido proceso. Esto es inaceptable y creo que efectivamente usted merece la censura", apuntó.

“Yo le tengo aprecio personal, pero creo que vamos a correr en este momento una censura porque es inaceptable. La primera vez ocurrió en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también reclamé a la congresista Lady Camones”, añadió la parlamentaria.

En respuesta, Cerrón dijo durante la sesión que se permitió la participación de Noblecilla para que luego los legisladores puedan refutarlo durante el debate.

“No se ha dejado participar al señor. Se le ha interrumpido. Ahora que tenemos la oportunidad, colegas, de decir todo lo que pensamos y sentimos porque les estamos dando la palabra para desmentir, desvirtuar todo lo que ha mencionado este señor. Total, si no es cierto, no tiene por qué afectarnos”, sostuvo.