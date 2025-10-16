Waldemar Cerrón propone eliminar el financiamiento obligatorio del control concurrente. (Foto: Andina)
Waldemar Cerrón propone eliminar el financiamiento obligatorio del control concurrente.
que propone derogar la normativa que establece el financiamiento obligatorio del control concurrente sobre obras públicas, argumentando que se busca optimizar los recursos del Estado y reforzar la independencia de la Contraloría con fondos directamente del presupuesto nacional.

La propuesta legislativa plantea derogar la norma vigente con el objetivo de “”.

un porcentaje destinado al financiamiento del control concurrente”, señala la propuesta.

Cerrón justificó su iniciativa señalando que entre 2018 y 2021 hubo una programación excesiva de metas y una supervisión deficiente, lo que redujo la relevancia o incluso generó ausencia de informes.​

. Además, precisó que solo un 0.6 % de los casos derivaron en acciones de supervisión posteriores.

, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos del Estado.

, evaluando los sistemas administrativos para mejorarlos mediante acciones preventivas y correctivas.​

, definiendo los lineamientos y procedimientos técnicos necesarios según el tipo de entidad y los objetivos de supervisión.

El control concurrente es un mecanismo de supervisión y verificación de la gestión pública que busca asegurar eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos del Estado. Foto: Contraloría General de la República.
El control concurrente es un mecanismo de supervisión y verificación de la gestión pública que busca asegurar eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso de los recursos del Estado. Foto: Contraloría General de la República.

