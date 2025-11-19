El Pleno del Congreso de la República no alcanzó el número de votos requerido para la aprobación del informe final de la denuncia constitucional 351, que concluye acusar por infracción constitucional a la exministra Betssy Chávez Chino, por su activa participación en la ejecución de acciones previas y posteriores, así como durante el inconstitucional golpe de Estado, llevado a cabo el 7 de diciembre de 2022.

Fueron 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. Según informó el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá el expediente al archivo.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial evaluará pedido para volver a imponer prisión preventiva a Betssy Chávez

El referido informe final también proponía, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política, imponer a la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno del hoy encarcelado Pedro Castillo, la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública por la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Estado.

Cabe mencionar que la Denuncia Constitucional 351 fue interpuesta por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas (Renovación Popular).

LEA TAMBIÉN: Raúl Noblecilla renuncia a defensa de Betssy Chávez

Noticia en desarrollo...