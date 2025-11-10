Betssy Chávez, quien afronta un juicio oral por el golpe de Estado, se encuentra asilada en la embajada mexicana. Composición: Gestión.
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

La situación jurídica de la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en el Perú, se encuentra en el limbo. La noche del último sábado, la encargada de negocios de dicho país, Karla Tatiana Ornelas Loera, abandonó el territorio nacional.

