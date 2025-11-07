La Superintendencia Nacional de Migraciones reiteró a los ciudadanos peruanos que poseen doble o múltiples nacionalidades que están obligados a ingresar y salir del territorio nacional utilizando el mismo documento de viaje con el que efectuaron su ingreso a través de los puestos de control migratorio o fronterizo.

La entidad recordó que este procedimiento busca evitar inconvenientes en los registros y controles de entrada y salida del país.

En ese sentido, recomendó a los viajeros tener en cuenta las siguientes disposiciones:

Utilizar el pasaporte de la misma nacionalidad para el control migratorio, sea el nacional o extranjero.

En caso de ingresar con un pasaporte extranjero, el ciudadano tendrá la condición migratoria de turista, con un tiempo limitado de permanencia. Si se excede dicho plazo, deberá pagar una multa por cada día adicional.

Al emplear el pasaporte peruano, no existen restricciones para la duración de la estadía en el territorio nacional.

La salida del país debe ser con la misma nacionalidad con la que ingresaste.

Migraciones recordó que los peruanos deben ingresar y salir del país con el mismo documento de viaje. Foto: Migraciones.

Migraciones recordó además que la legislación peruana permite a los ciudadanos tener doble o múltiples nacionalidades , sin exigir la renuncia a la nacionalidad de origen para quienes deseen adquirir la peruana.

Asimismo, precisó que la nacionalidad peruana solo se pierde por renuncia expresa ante la autoridad competente.