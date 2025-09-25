Agencia Digital Migratoria. (Foto: Migraciones)
Los usuarios nacionales y extranjeros que realizaron por error el pago de alguna de las tasas migratorias podrán solicitar la devolución de su sin necesidad de salir de casa o lugar de trabajo, a través de la Agencia Digital Migraciones, informó la Superintendencia Nacional de .

La entidad tiene a disposición de los usuarios dicha plataforma virtual, la cual se encuentra disponible las 24 horas y los 365 días del año, por lo que no necesitarán dirigirse personalmente a alguna de las sedes para presentar su solicitud en físico, lo que generaría una pérdida de tiempo y dinero.

El trámite es rápido y sencillo. Primero deben ingresar a la y colocar sus datos personales.

En el caso de los nacionales, tendrán que colocar su número de , fecha de nacimiento y de emisión de su documento, además de su lugar de nacimiento.

Respecto a las personas extranjeras, deberán colocar su número de documento de viaje, Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP); además la fecha de emisión y nacimiento, nacionalidad y su último movimiento migratorio, en caso tuviera.

Tras ingresar a la plataforma, los usuarios que hayan realizado el pago indebido o duplicidad de pago en el , podrán solicitar su dinero a través de la opción “devolución de pagos” tras escribir los datos solicitados, como los códigos del voucher de pago, correo electrónico, teléfono, entre otros.

En tanto, para las tasas canceladas vía págalo.pe, errados o en favor de menores de edad, tendrán que presentar una solicitud a través de la Mesa de Partes virtual de la Agencia Digital Migraciones, la cual se descarga en la misma ventana.

Se debe seleccionar en tipo de trámite la opción “De otros trámites administrativos” y en sub tipo “Devolución de dinero de recibos errados, pagados con tarjeta y/o menores de edad”.

Luego de evaluada la solicitud y en caso de ser aprobada, los usuarios recibirán en su correo personal registrado en la Agencia Digital una constancia que confirma la devolución de su dinero en cualquier ventanilla del Banco de la Nación.

Cabe señalar que el trámite es personal y de forma virtual, por lo que no necesita contratar terceras personas ni acercarse personalmente a alguna de las oficinas de la entidad para realizarlo.

