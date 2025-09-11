Miles de personas ya hicieron el pago de S/ 120.90 para tramitar su pasaporte electrónico, pero aún no han separado una cita. La buena noticia es que Migraciones está habilitando cupos para atender incluso el mismo día, tanto en Lima como en varias regiones del país.

Lo mejor es que no necesitas tener el voucher de pago a la mano. Basta con ingresar a la web citaspasaporte.migraciones.gob.pe, colocar tu número de DNI, escoger la sede, el día y la hora disponibles.

¿Dónde hay citas en Lima?

Agencia Surco (Jockey Plaza) : atiende de lunes a sábado (8:30 a. m. – 8:30 p. m.) y domingos hasta la 1 p. m.

: atiende de lunes a sábado (8:30 a. m. – 8:30 p. m.) y domingos hasta la 1 p. m. Centros MAC : Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Ventanilla y Callao. Horario: lunes a viernes (8:30 a. m. – 5 p. m.) y sábados hasta la 1 p. m.

: Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Ventanilla y Callao. Horario: lunes a viernes (8:30 a. m. – 5 p. m.) y sábados hasta la 1 p. m. Migracentros: Primavera (San Borja), Villa María y Puruchuco (Ate). Atienden de lunes a viernes (8 a. m. – 5 p. m.) y sábados hasta la 1 p. m.

En regiones

El pasaporte electrónico también se tramita en oficinas de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huánuco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Puno, Piura, Tacna, Tarapoto, Trujillo, Tumbes y Ucayali.