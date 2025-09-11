El pasaporte electrónico también se tramita en oficinas de diferentes regiones. (Foto: El Peruano)
El pasaporte electrónico también se tramita en oficinas de diferentes regiones. (Foto: El Peruano)
Miles de personas ya hicieron el pago de S/ 120.90 para tramitar su , pero aún no han separado una cita. La buena noticia es que está habilitando cupos para atender incluso el mismo día, tanto en Lima como en varias regiones del país.

Lo mejor es que no necesitas tener el voucher de pago a la mano. Basta con ingresar a la web , colocar tu número de DNI, escoger la sede, el día y la hora disponibles.

¿Dónde hay citas en Lima?

  • Agencia Surco (Jockey Plaza): atiende de lunes a sábado (8:30 a. m. – 8:30 p. m.) y domingos hasta la 1 p. m.
  • Centros MAC: Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Ventanilla y Callao. Horario: lunes a viernes (8:30 a. m. – 5 p. m.) y sábados hasta la 1 p. m.
  • Migracentros: Primavera (San Borja), Villa María y Puruchuco (Ate). Atienden de lunes a viernes (8 a. m. – 5 p. m.) y sábados hasta la 1 p. m.

En regiones

El pasaporte electrónico también se tramita en oficinas de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huánuco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Puno, Piura, Tacna, Tarapoto, Trujillo, Tumbes y Ucayali.

