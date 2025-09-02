Migraciones informó que tiene 100 mil citas disponibles para el mismo día en todas sus sedes a nivel nacional. Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La informó los nuevos horarios para tramitar el electrónico en Lima Metropolitana y el Callao, donde se encuentran citas disponibles para el mismo día lo que permite a los usuarios obtener su documento de viaje en pocas horas.

Para este mes de setiembre, la entidad habilitó un total de 100 mil citas, las cuales pueden ser reservadas a través de la web de la institución o de manera presencial, previo pago de la tasa de S/ 120.90 en el Banco de la Nación o págalo.pe con el código 01810, registrando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario.

Nuevos horarios y sedes:

Agencia de Atención al Ciudadano Surco

C. C. Jockey Plaza

De lunes a sábado de 8:30 a. m. a 8:30 p. m.

Domingos de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Norte

C. C. Mallplaza Comas

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Primavera

C. C. Real Plaza Primavera

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

LEA TAMBIPEN: Todo lo que necesitas saber para tramitar la cita del pasaporte

Centro MAC Lima Este

C. C. Mall Aventura Santa Anita

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Lima Sur

C. C. Open Plaza Atocongo

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Ventanilla

Ex Zona Comercial Ventanilla

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Centro MAC Callao

C. C. Mallplaza Bellavista

De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

LEA TAMBIÉN: EE.UU.: Casos en los que no se puede renovar el pasaporte estadounidense

Migracentro Purucuchuco

C. C. Real Plaza Puruchuco

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Migracentro Vila María

C. C. Real Plaza Villa María

De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Migraciones reafirma así su compromiso de facilitar el acceso a sus servicios a toda la ciudadanía.

