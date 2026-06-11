La empresa cuenta con 300 firmas como clientes en el mercado peruano, el 5% de ellas corresponden al sector estatal. Además, destacan que Perú es el tercer país más importante para la compañía debido a su crecimiento, detrás de Chile y México.

Cabe precisar que Lemontech estima una participación de mercado cercana al 3% en Perú y espera alcanzar entre 10% y 20% en los próximos dos años. En esa línea, dijo que prevén ampliar su equipp de profesionales, según avance su expansión.

Ahora la firma busca fortalecer su participación en el mercado peruano mediante soluciones enfocadas en la optimización de procesos, automatización de tareas administrativas y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones dentro de estudios jurídicos y gerencias legales.

El ejecutivo detalló que invierten alrededor de US$300,000 anuales en medidas de protección y cumplimiento, con el objetivo de garantizar la confidencialidad de la información legal que gestionan sus clientes.

Uno de los principales ejes de crecimiento de la compañía está vinculado al desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial. Estas soluciones están orientadas tanto a mejorar la gestión legal como a reducir el tiempo que los abogados dedican a tareas operativas.

Algunas de las nuevas funcionalidades podrían ahorrar entre cuatro y cinco horas mensuales por profesional en actividades administrativas, permitiendo que los equipos concentren más esfuerzos en labores estratégicas y en la atención de clientes.

La IA vista como una herramienta y no como un reemplazo

El director ejecutivo de la empresa sostuvo que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta complementaria para los profesionales del derecho y no como un reemplazo.

En ese sentido, señaló que los abogados que incorporen estas tecnologías a sus procesos estarán en mejores condiciones para responder a las crecientes exigencias del mercado, donde los clientes demandan mayor eficiencia, transparencia y predictibilidad en los servicios legales.

También resaltó la importancia de la seguridad en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial.

Director ejecutivo de la unidad de negocios orientada a estudios de abogados, sostuvo que la IA debe ser vista como un complemento para los abogados, no como un reemplazo. (Foto: Pixabay)

Nuevo lanzamiento

Como parte de su apuesta por la inteligencia artificial, Lemontech presentó LIA Memory, una herramienta diseñada para automatizar el registro de tiempos de trabajo de los abogados.

La solución funciona como un asistente inteligente que analiza actividades como correos electrónicos, documentos y tareas para asociarlas automáticamente a clientes o asuntos específicos.

“En muchas firmas, los abogados pueden perder hasta 2.5 horas semanales intentando recordar qué hicieron. Con IA, el proceso cambia completamente: la tecnología identifica patrones de trabajo, propone registros automáticos y reduce la fricción operativa”, explicó Amor.

Segun data de la empresa, más del 50% del tiempo de los abogados se destina a tareas administrativas y cerca del 30% del tiempo facturable se pierde debido a registros incompletos o ineficientes.

En esa línea, la firma estima que herramientas de este tipo podrían recuperar entre un 20% y un 30% del tiempo perdido.