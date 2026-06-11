Director ejecutivo de la unidad de negocios orientada a estudios de abogados, sostuvo que la IA debe ser vista como un complemento para los abogados, no como un reemplazo. (Foto referencial: Freepick)
Director ejecutivo de la unidad de negocios orientada a estudios de abogados, sostuvo que la IA debe ser vista como un complemento para los abogados, no como un reemplazo. (Foto referencial: Freepick)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Sandra Alvarado Santillana
mailSandra Alvarado Santillana

Lemontech, empresa especializada en soluciones tecnológicas para el sector legal, proyecta duplicar su presencia y facturación en Perú entre 2026 y 2027, como parte de una estrategia de crecimiento que considera al país como uno de sus mercados más relevantes en América Latina. Así lo señaló Maximiliano Amor, director ejecutivo de LemonTech.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.