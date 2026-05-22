“Hasta hace uno o dos años la inteligencia artificial estuvo metida básicamente en procesos operativos y de atención al cliente. Pero ahora los ejecutivos manifiestan que está entrando de manera decisiva en otras áreas”, indicó a Gestión Elio Peralta, consultancy and business development manager de Experian Perú.

El estudio “Percepción y uso de la inteligencia artificial en decisiones financieras”, realizado por la central de información crediticia, reveló que el 36% de empresas en el país considera que la IA contribuye de forma decisiva en áreas vinculadas con presupuesto, liquidez, flujo de caja y análisis financiero.

Decisiva

Asimismo, el 42% de entrevistados siente una influencia decisiva en aspectos estratégicos que incluyen el rumbo del negocio, inversiones, gestión de riesgo y crecimiento.

“Su uso (de la IA) cada vez está más relacionado con el corazón del negocio y la gestión financiera. La tendencia es que esta participación gane más peso conforme aumente la inversión en IA, se reduzca la brecha de talento y las empresas logren integrar mejor estas tecnologías en sus sistemas”, manifestó Peralta.

La encuesta –realizada en marzo de este año– incluyó a gerentes y directores de empresas, responsables de las áreas de transformación digital, finanzas, tesorería y riesgo. Estos ejecutivos pertenecen principalmente al sector asegurador, inmobiliario, de alojamiento, financiero y fintech.

Fuente: Experian Perú

Beneficios

La investigación también revela que las empresas perciben beneficios concretos en eficiencia y productividad. El 69% considera que la IA mejora la atención al cliente, el 67% –dos de cada tres– cree que ayuda a reducir costos y el 61% destaca su capacidad para optimizar tiempos en tareas repetitivas, señaló el especialista.

A ello se suma una creciente percepción de ventaja competitiva. El 43% de los ejecutivos considera que la adopción de inteligencia artificial ya genera una diferenciación clara frente a sus competidores, mientras que otro 51% afirma que ofrece cierta ventaja, aunque todavía en proceso de consolidación, detalló.

No obstante, Peralta refirió que las empresas aún enfrentan desafíos importantes para profundizar el uso de estas herramientas.

El principal obstáculo identificado es la falta de talento especializado, mencionado por el 39% de los ejecutivos, expresó. Aparecen también limitaciones presupuestarias, dificultades para integrar la IA con sistemas antiguos y resistencia cultural dentro de las organizaciones, detalló.

Pese a ello, indicó que las perspectivas de inversión continúan siendo optimistas. El 51% de las empresas prevé aumentar significativamente su inversión en inteligencia artificial durante los próximos dos años y otro 44% estima un incremento moderado, concluye el estudio.

En EE.UU. y otros países las empresas, como parte de los proceso de mayor eficiencia que permite la IA, ya están recortando costos, incluidos los de personal.

Aunque en Perú las firmas ya usan la inteligencia artificial, ninguna, hasta ahora, ha anunciado que reducirá planilla. Pero no se descarta que ello ocurra si la tendencia internacional de una IA más consolidada en los procesos de las empresas se extiende en Latinoamérica.

Fuente: Experian Perú

Mayoría adopta tecnología

Los resultados muestran, además, que el 95% de las empresas ya adoptó nuevas tecnologías en sus negocios y que solo el 2% aún no ha implementado procesos de inteligencia artificial, comentó Elio Peralta, de Experian.

Asimismo, el 21% asegura haber integrado IA en varios procesos corporativos, mientras que un 30% la utiliza en procesos específicos, precisó.

No obstante, la principal aplicación sigue concentrándose en atención al cliente, mencionó. “El 66% de los ejecutivos indicó que emplea inteligencia artificial en esa área, seguido de marketing y personalización de campañas (48%), control financiero (48%) y procesos operativos (46%)”, acotó.

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