Uso. Tecnología está cada vez más relacionada con gestión financiera de empresas. Foto: Andina.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una herramienta enfocada únicamente en tareas operativas para convertirse en un actor cada vez más influyente en las decisiones estratégicas y financieras de las empresas.

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