Fotografía que muestra un vehículo afectado por un muro tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia), de magnitud 7,4. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía que muestra un vehículo afectado por un muro tras un fuerte temblor este lunes, en Cali (Colombia), de magnitud 7,4. Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
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Redacción Gestión
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Tras el terremoto de 7.4 registrado en el departamento de Chocó, en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se registran 111 personas fallecidas y 87 heridos. Se declaró la situación de “desastre nacional”.

Las imágenes muestran decenas de edificios y viviendas colapsados por el terremoto, especialmente en localidades como Quibdó, capital de Chocó, y Cali, en Valle del Cauca, así como en Pereira y Manizales. Según el Ejecutivo, 1,575 viviendas han sido averiadas y 37 colapsaron por completo.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, confirmó 40 fallecidos en esta región; y en Valle del Cauca, se registran más de 27 víctimas. En Caldas hay 3 ciudadanos muertos, cuatro en Chocó y una en Antioquia.

Al menos seis aeropuertos colombianos han sufrido daños por el terremoto de 7.4, de acuerdo con Aeronáutica Civil (Aerocivil): Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

“Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicaron en un comunicado.

Terremoto de 7.4 en Colombia también se sintió en Ecuador y Panamá. FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán
Terremoto de 7.4 en Colombia también se sintió en Ecuador y Panamá. FOTO: EFE/ Ernesto Guzmán

¿En qué parte de Colombia fue el terremoto?

El sismo de 7.4 se produjo a las 7:34 a. m. y tuvo como epicentro la localidad de San José de Palmar, en el departamento de Chocó —al noroeste de Colombia—.

El presidente Abelardo de la Espriella indicó en X que asumió el liderazgo de la atención por la emergencia y ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para atender a los damnificados.

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, manifestó su solidaridad con Colombia y ofreció la disposición inmediata para ayudar en este momento trágico que ha cobrado la vida de un centenar de personas y afectado miles de infraestructuras.

Con información de AP, CNN Colombia y AFP.

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