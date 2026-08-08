Después de tres años, Perú y Colombia acordaron restablecer el intercambio de embajadores, como parte del proceso para reanudar plenamente las relaciones diplomáticas entre ambos países, informó el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

El anuncio se produjo poco antes de la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Desde la ciudad de Cali, en declaraciones a la prensa, el canciller destacó las perspectivas para el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.

“Estamos muy ilusionados de tener a personas tan preparadas, de tan alto nivel político e intelectual, como es el canciller y el vicepresidente. Auguramos las mejores perspectivas para las relaciones entre los dos países”, señaló Espá.

Asimismo, confirmó que ambos gobiernos acordaron avanzar en el nombramiento de sus respectivos representantes diplomáticos, un asunto que permanecía pendiente.

“En la relación bilateral que hemos tenido hemos acordado también volver a nombrar a los embajadores, que era un asunto que estaba pendiente entre Perú y Colombia. Así que realmente estamos muy contentos”, agregó.

Espá señaló que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori llevará las relaciones con Colombia “al máximo nivel” y destacó las coincidencias entre ambos países en materia de seguridad, comercio e integración regional.

“Estamos muy ilusionados con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Tenemos muchas coincidencias en materia de seguridad, integración comercial, integración financiera a través de la Alianza del Pacífico, integración a través de la Comunidad Andina”, manifestó.

En esa línea, resaltó la importancia de los espacios de integración regional en los que participan ambos países, como la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

“Se han alineado los astros de manera muy favorable, creo que es una situación, una coyuntura histórica, realmente. Nunca en América Latina ha habido tantos gobiernos enfocados en la misma línea, que es la modernidad, el progreso, la inclusión de todos nuestros ciudadanos”, añadió.

Relaciones suspendidas

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia se encuentran a nivel de encargados de negocios desde marzo de 2023, cuando el Gobierno peruano retiró a su embajador en Bogotá por las “reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas” del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro.

La crisis se produjo luego de que Petro cuestionara, durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que el expresidente Pedro Castillo se encontrara detenido y afirmara que debía participar en dicho evento.

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La Cancillería peruana rechazó entonces las declaraciones del mandatario colombiano y lo acusó de distorsionar la realidad y desconocer el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Hasta ese momento, Colombia tampoco había designado a su embajador en Lima. Su representación diplomática estaba a cargo de Eufracio Morales, en calidad de encargado de negocios.

Encuentro de la Alianza del Pacífico

Carlos Espá participó en una cena de camaradería de la Alianza del Pacífico, realizada en Cali tras la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. El encuentro reunió a representantes de los cuatro países miembros del bloque comercial.

A través de su cuenta oficial de X, La Cancillería destacó el consenso para impulsar acciones concretas de integración regional en beneficio de sus ciudadanos. Asimismo, recordó que Perú asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico en diciembre próximo.