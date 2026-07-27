El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que cerrará más de una decena de embajadas y consulados como parte de su nueva política exterior de derecha.

El líder conservador —quien recibió el saludo personal de Donald Trump— informó el cierre de las embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica.

Todo ello en un plan de reducción estatal y de austeridad fiscal. “En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, dijo en referencia a Cuba y Nicaragua.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, marca el retorno de la derecha con la salida de Gustavo Petro. Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP

El jefe de Estado acotó que el cierre de embajadas y consulados “no significa romper relaciones diplomáticas con esos países”.

No obstante, De la Espriella advirtió que suspenderá la apertura de una embajada colombiana en Palestina, mas aclaró que sí reabrirán una en Israel, específicamente en Jerusalén —algo prometido durante su campaña presidencial—.

Además, para reorganizar la presencia en África, retomarán la misión diplomática en Nigeria.

De la Espriella aseguró que en los primeros 100 días de su mandato habrán auditorías técnicas a otras representaciones diplomáticas para evaluar su continuidad, y del diner ahorrado con estos planes, se fortalecerán sectores como seguridad, salud, educación e infraestructura.

Con información de EFE y AP.