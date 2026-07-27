El presidente de Argentina, Javier Milei. (Luis ROBAYO / AFP)
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Agencia AFP
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, acusó el domingo al gobierno brasileño, pero también a México y al Partido Demócrata estadounidense, de financiar una “campaña antiargentina”, en aparente referencia a las críticas dirigidas contra el país y su selección, al margen del Mundial de fútbol.

“Quién puso más plata en esta campaña antiargentina... el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó Milei en una entrevista con la local radio Mitre sin aportar pruebas. “Y después me vienen a hablar de interferencia”.

Agregó que dicha campaña fue “financiada... por México, por el partido Demócrata en EE.UU, bueno, ¿quienes son? ... son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”.

Sin presentar más datos que respaldaran sus acusaciones, el presidente dijo que los supuestos ataque se daban porque “si la economía progresa y la gente está mejor tienen un problema enorme”.

Milei también acentuó las críticas contra su vecino por la negativa que recibió de la justicia brasileña a su pedido de visitar al expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

“A mi no me dejaron visitar a mi amigo” que está “injustamente” preso.

El sábado, de cara a las elecciones de octubre.

En el acto, sin mencionarlos directamente, el ultraliberal Milei se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón” y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes como “basura calva”.

En respuesta, el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, “fue llamado a consultas (...) debido a las ofensas proferidas” por Milei, señaló a la AFP un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta medida diplomática que un Estado acciona cuando considera afectada la relación bilateral.

En uno de los momentos más álgidos en la relación entre los dos gigantes de Sudamérica, Milei también apuntó a la supuesta colaboración del gobierno de Lula para apoyar a la oposición en la pasada campaña electoral en Argentina.

Brasil convoca al embajador argentino tras “ofensas” de Milei

El gobierno brasileño convocó el domingo al embajador de Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre “ofensas” del presidente argentino Javier Milei contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades, dijo una fuente diplomática a la AFP.

Brasilia ya había llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires por los dichos del ultraliberal Milei, durante un acto político el sábado en Sao Paulo, en el que sin nombrarlos llamó “ladrón” y “presidiario” a Lula y “basura calva” a un juez de la corte suprema brasileña.

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