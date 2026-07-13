El mandatario argentino, Javier Milei.
El mandatario argentino, Javier Milei.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Durante décadas, el péndulo económico de Argentina sacudió a los inversores al oscilar de un extremo ideológico al otro, mientras cada nueva administración desarmaba el marco económico construido por su predecesora.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.