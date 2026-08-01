Los usuarios del Corredor Azul podrían reducir hasta en cuatro minutos sus tiempos de viaje en hora punta. Con ese objetivo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) pondrá en marcha, desde el jueves 6 de agosto, un plan piloto del Carril Bus Bidireccional en la avenida Arequipa.

La medida se aplicará inicialmente en un tramo de 1.5 kilómetros, entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández, y permitirá evaluar el funcionamiento del nuevo esquema de circulación antes de extender el proyecto a las siguientes etapas.

Según la ATU, la intervención busca priorizar el desplazamiento de los buses del Corredor Azul frente a la congestión y la presencia de transporte informal, que actualmente dificulta el ingreso y salida de los vehículos en los paraderos y afecta la regularidad del servicio.

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La entidad estima que, con el nuevo carril, el tiempo de viaje en hora punta se reducirá de 10 a 6 minutos y la velocidad comercial de los buses aumentará de 9 km/h a 18 km/h, beneficiando a más de 70,000 pasajeros que utilizan diariamente este corredor.

La ATU precisó que el Carril Bus Bidireccional no implica una obra vial, sino una reorganización del espacio público para priorizar el transporte público, así como a peatones y ciclistas. Además, aseguró que la intervención no afectará las áreas verdes, los árboles ni la ciclovía existente.

El proyecto cuenta con la validación técnica de la ATU y se ejecutará en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú. La fase piloto servirá para evaluar el desempeño de la medida y realizar los ajustes necesarios antes de su implementación definitiva.