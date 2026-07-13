Del Carpio confirmó que, entre ambas líneas, se necesitarán más de US$ 10 mil millones de inversión total. Fotocomposición: Alessandro Azurín, creado con IA, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Después de años de anunciarse, el último miércoles las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima dieron un paso adelante para hacerse realidad. Con la firma de un convenio entre ProInversión y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), formalmente pasaron a la etapa de estructuración como potenciales Asociaciones Público-Privadas (APP).

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