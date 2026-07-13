¿Qué significa que esté en esa etapa? ¿qué sigue ahora para ambos trenes? Para saberlo Gestión conversó con Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, que fue claro: hay motivos para pensar que las Líneas 3 y 4 no repetirán la historia de la Línea 2, que tras más de una década, sigue en construcción.

En 2027 las Líneas 3 y 4 ya darán novedades

La etapa de estructuración es la tercera de las cinco etapas que debe seguir un proyecto que busca ser una APP. El ingreso de las Líneas 3 y 4 a esta fase implican que el Estado ya comprobó que son viables y, sobre todo, que pueden funcionar bajo este mecanismo.

Del Carpio apuntó que, tras la renovación de la ley APP a finales del 2025, que dotó a ProInversión de más herramientas para impulsar proyectos, los plazos tradicionales de la estructuración se podrán acortar. Bajo esa perspectiva, ambos trenes podrían “abrirse al mercado” en 12 meses, en el mejor de los casos.

“Este esquema debe durar máximo un año. Internamente tenemos cálculos más conservadores, pero creemos que con el apoyo del siguiente Gobierno se priorizarán estos proyectos y se asignarán todos los recursos. Con eso, saldremos de inmediato al mercado”, explicó.

Luis Del Carpio volvió a la dirección ejecutiva de ProInversión a finales de octubre. Foto: ProInversión.

Vale recordar que, como contó Gestión, el plan de gobierno de Fuerza Popular menciona más de 100 proyectos de infraestructura. Entre ellos, se plantea como meta ejecutar no solo las Líneas 3 y 4, si no incluso la 5 y 6 del Metro de Lima y Callao.

Con ese respaldo potencial, el presidente ejecutivo de ProInversión detalló que “salir al mercado” implicará hacer las primeras convocatorias a empresas interesadas en participar de ambos proyectos.

Del Carpio también ratificó las extensiones y costos del proyecto. “La Línea 3 tendrá casi 35 kilómetros (km) y será subterránea. Costará cerca de US$ 7 mil millones. La Línea 4 serán 24 km y costará poco más de US$ 3,700 millones. ¿Por qué será menos? porque ya tenemos un ramal en construcción. Esa es una ventaja“, indicó.

Más de un contrato

Del Carpio habla de “empresas” por una razón que trasciende a la presentación de postores en una licitación. El marco de la estructuración, se analizará qué tan factible será contratar más de una empresa para el proyecto.

Esto quiere decir que, comentó el funcionario, independientemente del concesionario de operación y mantenimiento, podrían haber varios privados a cargo del diseño y puesta en marcha de ambos trenes. Ello podría permitir que sea factible que las Líneas 3 y 4 empiecen a operar por tramos, sin necesidad de esperar a que estén completas para entrar en funcionamiento.

“Eso lo vamos a definir con la Project Management Office (PMO), es una posibilidad que no hemos descartado. Tenemos el modelo de la Línea 2 donde el que diseñó y construyó también operará. Pero está también la Línea 1, que comenzó con un tramo básico. Su enfoque fue salir más rápido a brindar el servicio, ambas son APP”, refirió.

Tal como había anticipado David Hernández, presidente de la ATU, a Gestión, Del Carpio confirmó también que la contratación de una PMO es el siguiente paso.

Foto protocolar de la firma del convenio entre ATU y ProInversión para las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Foto: ATU.

Desde antes de cerrar el convenio, Hernández aseguraba que la ATU ya tenían los términos de referencia para su contratación e incluso recursos a disposición de ProInversión para contratar la PMO. “Haremos una convocatoria bastante rápida para seleccionarla”, agregó Del Carpio

Este ente será crucial para aterrizar lo que la ATU también adelantó: que el financiamiento de estos trenes implicará aprovechar las posibles plusvalías, es decir, ingresos no tarifarios para no depender del cobro de pasaje de los metros.

“Este nuevo esquema nos permitirá avanzar con la construcción, es similar a lo que estamos aplicando al Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (Tren Macho). El concesionario se hace cargo del financiamiento y el Estado retribuye conforme las líneas entre en operación. Ese es el trabajo que haremos a partir de la firma [del convenio]”, puso de ejemplo Del Carpio.

Avanzará liberación predial

Otro aspecto clave para estas APP, afirmó Del Carpio, es uno que explica en gran parte la demora en el cierre de la Línea 2: la liberación de predios e interferencias. Para las Líneas 3 y 4, acelerar este proceso será crucial.

Según el presidente ejecutivo de ProInversión, el nuevo modelo “APP 5.0″, potenciado por la nueva normativa para esta modalidad, permitirá que en 2027 la agencia también avance con despejar la zona donde transitarán los trenes.

“Ambas líneas están sobreestudiadas. Conocemos perfectamente su recorrido. Serán subterráneas, por lo que también sabemos que el impacto estará principalmente en la ubicación de estaciones. De la experiencia de la Línea 2 rescataremos cómo afectar mínimamente la ciudad y tener los proyectos más rápido”, destacó.

En abril, cuando la ATU relanzó los proyectos, comentó que se proyecta que al 2034 las primeras etapas de ambas líneas podrían estar operativas. Curiosamente es el mismo año en el que se proyecta que el AVP esté totalmente en funcionamiento. Foto: ProInversión.

Este reto es el mismo que ProInversión ya encara en otro gran proyecto en Lima: el Anillo Vial Periférico (AVP) (con más de 4,000 los predios por liberar). La agencia decidió, ante esa magnitud, que el concesionario del AVP financie gran parte del costo de esta misión.

Consultado por cuántos predios se han identificado ya y que estarían comprometidos por las Líneas 3 y 4, Del Carpio reveló que la ATU ya tiene un diagnóstico: son 3,562 propiedades por obtener, los cuales se liberarían todos al 2030. Al cierre del 2025, ya se habían adquirido 575.

En abril, al relanzar los proyectos, la ATU comentó que se proyecta que al 2034 las primeras etapas de ambas líneas estén operativas. Curiosamente es el mismo año en el que se proyecta que el AVP esté totalmente en funcionamiento.