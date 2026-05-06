Canadá ha reforzado su interés por invertir en el Perú. Ieraci lo considera uno de sus objetivos principales. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Canadá ha reforzado su interés por invertir en el Perú. Ieraci lo considera uno de sus objetivos principales. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Jean-Dominique Ieraci, embajador de Canadá, lleva menos de un año aquí, pero ya dio dos pasos importantes para impulsar más inversiones de su país en el Perú.

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