Entre marzo y abril Ieraci suscribió acuerdos con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en torno a los llamados minerales críticos; y otro más con ProInversión vinculado a Asociaciones Público-Privadas (APP). En ese marco, el embajador conversó con Gestión para conocer los próximos pasos de estos nuevos vínculos.

¿A cuánto ascienden las inversiones canadienses en Perú?

Nuestra inversión directa alcanza los 15,600 millones de dólares canadienses, lo que convierte al Perú en nuestro tercer destino más importante en América del Sur, después de Brasil y Chile.

Las cifras nos dicen que la inversión se ha multiplicado siete veces desde el 2007, pero es difícil asegurarlo. Esto porque el número, por ejemplo, no toma en cuenta la inversión de Scotiabank, que es de capitales canadienses.

¿Qué ve a futuro?

Las empresas canadienses me comentan que están bastante felices aquí, pero que en años recientes el progreso de sus inversiones ha sido más lento, por ejemplo, en minería (a nivel de trámites). En infraestructura, el gasto público ha ido bajando.

No está todo tan claro, pero hay expectativa de seguir adelante.

Lleva menos de un año aquí. ¿Qué objetivos concretos se ha planteado para su gestión a nivel comercial?

Nuestra misión es seguir apoyando las inversiones canadienses aquí. Por suerte, a nivel comercial, las cifras van muy bien [...] En 2024 tuvimos un récord de intercambio comercial: cerca de 7,700 millones de dólares canadienses. Queremos seguir así.

Otro objetivo es, frente al entorno mundial, mantener una alianza con el Perú y otros países para mantener un comercio activo. Nosotros hablamos de la diplomacia económica. Juntos somos más poderosos que las superpotencias.

Embajador de Canadá en Perú, Jean-Dominique Ieraci, en entrevista con Diario Gestión. Fotos: Joel Alonzo/GEC.

En esa línea, firmaron un memorándum con el Minem sobre minerales críticos. Antes Perú hizo algo similar, pero con Estados Unidos (EE.UU.). ¿Qué les interesa a ustedes?

No quiero comparar el acuerdo [de Canadá] con el de EE.UU., pero ellos no son un país minero, nosotros sí. Somos el segundo más grande inversor minero en el Perú con 67 empresas de exploración y operación.

Coincidimos con EE.UU. en que necesitamos que los minerales críticos fluyan en el mercado para adquirirlos, pero nuestro objetivo busca más la cooperación, la capacitación técnica e innovación.

EE.UU. tiene una relación de minerales atractivos del Perú, ¿ustedes también?

Desde 2022 Canadá impulsa su estrategia para priorizar el apoyo a proyectos enfocados en la extracción de 31 minerales que consideramos críticos para la transición energética. Al menos 8 de ellos, como el cobre, hierro, plomo, plata, zinc y otros, están en Perú. Somos aliados estratégicos.

¿Qué sigue ahora?

Un primer paso es que nuestro Ministerio de Recursos Naturales, en colaboración con el Minem, está presentando dos programas de formación internacional con becas completas, orientados a fortalecer capacidades en minería sostenible impartidas por las universidades de Toronto y de British Columbia. Se harán en un par de meses, solo faltaba la firma para arrancar.

Línea 3 y 4 bajo la mirada de Canadá

El otro acuerdo importante ha sido con ProInversión, vinculado a las APP. La agencia adelantó que el interés está en transportes, irrigación y desarrollo urbano. ¿Podría precisar algunos proyectos?

El memorando identifica proyectos referenciales. Entre ellos está Chavimochic III, donde ya colaboramos en el marco de un acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), pero hay otros.

¿Cuáles?

El Teleférico Turístico Huascarán, orientado al desarrollo regional sostenible; la Vía de Evitamiento de Cusco, clave para la movilidad urbana y el turismo; y el Hospital de Alta Complejidad de Lambayeque, que apunta a cerrar brechas en infraestructura social bajo un modelo APP.

Pero esta lista no limita el alcance del memorando. El acuerdo está diseñado para incorporar nuevos proyectos conforme avance el portafolio de APP del Perú.

Ieraci fue claro: Canadá tiene interés en los dos proyectos ferroviarios, pero esperar que Perú de pasos concretos sobre su alcance técnico. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

Perú aprobó recientemente su Plan Nacional de Infraestructura (PNI) al 2031, pero dejó fuera las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, ¿están interesados en estos proyectos también?

Sí, nos interesan. Tenemos amplia experiencia en construcción de transporte público, incluyendo los metros de Toronto y Montreal. Aparte, tenemos modelos avanzados de APP y esquemas colaborativos. También tenemos iniciativas como el proyecto ALTO, el futuro corredor ferroviario de alta frecuencia entre Toronto y Quebec, reflejan nuestro enfoque de largo plazo.

La cuestión es cuándo iniciar el diálogo. Una cosa es hablar del proyecto y otra es ver a detalle las posibilidades técnicas. Los riesgos para proyectos ferroviarios son muy conocidos, tanto a nivel financiero como de ingeniería. Hace falta que Perú entre a esa fase.

La Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) relanzó los proyectos hace poco, incluso hablando de alternativas de financiamiento...

Las empresas canadienses quieren sentarse a conversar, pero el cronograma no es claro por el momento. Quieren conversar, pero no gastar dinero en preparar un proyecto que no se alineé con la visión del Gobierno.

¿Qué esperarían ahora?

En mi opinión, la próxima etapa es el diseño de los proyectos. Allí nuestras empresas pueden tomar el rol de Project Manager Office (PMO) hasta la licitación. Puede que no busquen operar inicialmente porque puede verse como un conflicto de intereses, aunque no es que nunca vaya a suceder.

Aguardarán prioridades ante escasez fiscal

Como advirtió el Consejo Fiscal (CF) recientemente, el próximo Gobierno probablemente no podrá financiar muchas de sus promesas hechas en campaña, debido a una esperada rigidez fiscal. Ello podrían impactar el financiamiento de proyectos.

Al respecto, Gestión le consultó a Ieraci si ello representa un problema para el interés de las empresas canadienses para invertir en el Perú.

“Esperaremos que el siguiente Gobierno defina sus prioridades. Si deciden enfocarse en servicios sociales, está bien, también hay que invertir en salud, educación y más. Pero eso significaría tal vez hacer una pausa [en algunos proyectos], ya veremos. Son decisiones de gobierno y eso hace difícil su trabajo”, respondió.

Agregó el embajador de Canadá que Perú, más allá de las alertas del CF, sigue siendo visto como un país “rico” en oportunidades de inversión. “La recaudación fiscal es otro tema”, aseguró.