Las unidades de negocio de Modasa son Modabus, Modapower y Modaservice. (Foto: Modasa)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Tras consolidar su recuperación en los últimos años, el fabricante peruano de buses y soluciones de energía Motores Diesel Andinos S.A. (Modasa) viene ganando mayor presencia en mercados internacionales. En esa línea, la compañía inicia una nueva etapa en su estrategia de crecimiento, marcada por un mayor enfoque en el exterior y el desarrollo de sus principales líneas de negocio.

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