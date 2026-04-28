La compañía ya definió el eje de esta nueva etapa: consolidarse en los mercados donde ya tiene presencia y, al mismo tiempo, avanzar en nuevos destinos, con un foco particular en Norteamérica. En esa línea, Modasa prepara su ingreso a Canadá en el negocio de equipos de energía, mientras refuerza su posicionamiento en países como Estados Unidos, Chile, México y Argentina, además de continuar su expansión en Centroamérica.

“El 2026 marcará una etapa de consolidación en los mercados donde ya operamos, junto con una expansión selectiva”, señaló el gerente general, Daniel Rubio.

Esta estrategia no parte de cero. La compañía ya venía registrando un desempeño positivo en años previos, impulsado principalmente por las exportaciones de grupos electrógenos —que representaban el 40% de sus ingresos— y por el dinamismo del negocio de buses. Sobre esa base, en el 2025 la firma alcanzó un crecimiento de 33% en ventas, con una recuperación sostenida de su principal unidad, que hoy concentra cerca del 50% de sus ingresos.

“Hemos venido recuperando las ventas, principalmente en el sector de buses (...), y el año pasado despegó”, indicó Rubio.

A ello se suma el peso creciente de las exportaciones, que ya representan alrededor del 45% de las ventas totales, con la expectativa de sostener e incluso ampliar esa participación en los próximos años.

En este escenario, el negocio de energía adquiere un rol cada vez más relevante dentro de la estrategia de crecimiento. La empresa viene enfocándose en nuevos segmentos de alta demanda, como el de data centers, impulsado por el avance de la inteligencia artificial. Para atender este mercado, desarrolla grupos electrógenos de mayor capacidad, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre del 2026 y orientado principalmente a la exportación.

“Los data centers requieren muchísima energía y necesitan siempre un grupo electrógeno de respaldo”, agregó el ejecutivo.

El potencial de este segmento es significativo: un data center de gran escala puede requerir hasta 80 grupos electrógenos, lo que abre una nueva línea de crecimiento para la compañía en el mercado internacional.

Modasa apuesta por el segmento de data centers con el desarrollo de grupos electrógenos.

Canadá y Norteamérica: el siguiente salto

Uno de los movimientos más relevantes en la estrategia de expansión es el ingreso al mercado canadiense. Para ello, la empresa viene adaptando su portafolio a estándares técnicos específicos, incluyendo el desarrollo de equipos de 600 voltios y la obtención de certificaciones internacionales.

El plan contempla iniciar envíos en la segunda mitad del 2026, apoyándose en una red de distribuidores locales. Este proceso ha implicado una inversión cercana a los US$ 500,000 en homologaciones, ingeniería y desarrollo comercial.

Este paso se suma a su fortalecimiento en Estados Unidos, donde la compañía registró un crecimiento de 120% en sus envíos de grupos electrógenos y proyecta expandirse en proyectos de mayor escala, con una meta de crecimiento de 30% en el 2026.

Modasa busca consolidar su presencia en mercados como Chile, México y Estados Unidos

América Latina: consolidación y expansión

En la región, Modasa continúa consolidando su presencia en mercados clave. En Chile, proyecta enviar 111 buses durante el 2026, mientras que en México prevé colocar 50 unidades en el año, con entregas ya en marcha .

Argentina se posiciona como uno de los mercados más dinámicos, con más de 100 buses entregados dentro de un proyecto mayor, mientras que en Panamá la empresa busca ampliar su participación tras sus primeras ventas.

Asimismo, la compañía avanza en su consolidación en Colombia, donde proyecta crecimiento tanto en buses como en energía, mientras mantiene operaciones en Bolivia pese a las dificultades del entorno económico.

En Centroamérica, países como Guatemala, Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico y República Dominicana continúan mostrando un desempeño positivo y se mantienen como focos de crecimiento para la firma.

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Inversión y capacidad productiva

Para sostener esta expansión, Modasa viene ejecutando un plan continuo de inversiones. Tras destinar US$ 6 millones en el 2024 y cerca de US$ 8 millones en el 2025, la empresa prevé invertir entre US$ 6 millones y US$ 7 millones en el 2026.

El foco estará en ampliar la capacidad de su planta de buses —que busca duplicar su producción de cinco a diez unidades por día— y fortalecer su línea de servicios, especialmente el negocio de renta de equipos para poder competir en el mercado internacional.

En esa misma línea, desde Modasa se prevé el lanzamiento de un bus interprovincial a gas natural, nuevas versiones de buses urbanos y el fortalecimiento de su portafolio de buses eléctricos.