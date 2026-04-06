Movil Bus prepara inversiones en infraestructura y flota de vehículos. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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La empresa de transporte interprovincial y servicios conexos, Movil Bus, obtuvo en los dos primeros meses del año un crecimiento en facturación de 8% en relación a similar periodo del 2025, siendo esta una cifra que se repitió en la operación anual del año pasado. De cara al finalizar el 2026, la meta es lograr un aumento en ingresos de 10%; ello, a partir de diferentes acciones e inversiones que efectúa la compañía.

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