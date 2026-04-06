El CEO de Movil Group, Roberto Matos, señaló que con 35 rutas en portafolio, entre destinos del norte y nororiente, el objetivo de la empresa en adelante es consolidar la operación de su cartera, principalmente, a través de una mejora en infraestructura de sus sedes en regiones y también de eficiencia en flota de vehículos. Para ello, la firma alista este año la ejecución de su propio terminal de pasajeros en Oxapampa (Pasco); además, de una ampliación en sus instalaciones de Chachapoyas (Amazonas).

“Hace poco empezamos la obra del terminal en Oxapampa; la inversión solo en construcción, pues el terreno ya lo teníamos es de alrededor de S/ 800,000. Adicional, este año igualmente empezaríamos la ejecución del proyecto en Chachapoyas. En general, solo en infraestructura, el proyectado de inversión este 2026 es de aproximadamente US$ 1 millón ”, detalló.

Sin embargo, el ejecutivo remarcó que el desembolso más importante se orientaría a la renovación de las unidades de transporte interprovincial, cuya flota actual es de 150 vehículos de un total de 450 vehículos que se destinan para otros servicios. El vocero sostuvo que los detalles de esta inversión, por el monto, el precio del petróleo y la coyuntura país, se determinarán después de las elecciones presidenciales.

“Nos está golpeando mucho el aumento en el precio del combustible, el cual lo estamos comprando 40% por encima de lo normal sin trasladar al valor de los pasajes. Además, nos genera incertidumbre el tema político en lo que concierne al nuevo presidente; por ello, después de los comicios se definirá si esta inversión se realiza o se posterga en el tiempo”, explicó.

Matos refirió que anualmente la empresa renueva la flota a un ritmo de 30 buses por año; en tanto, que en esta ocasión, hay la posibilidad de cambiar un número superior de vehículos a fin de potenciar los estándares en la calidad del servicio, aunque todo aún está en evaluación.

CEO de Movil Group, Roberto Matos. (Foto: César Campos)

Licitaciones con mineras y afianzamiento digital

Actualmente, la facturación de Movil Group provienen de sus cuatro líneas de negocio, con una participación en ingresos de 50% en lo que concierne a transporte interprovincial; 30% de transporte de personal; mientras, el transporte de carga y turismo coinciden con un 10% cada uno .

En el transporte de personal, que alude al desplazamiento de colaborades de empresas y minas, el ejecutivo expresó que este negocio está muy sujeto a obtener las licitaciones de las diferentes firmas mineras. De momento, en cartera tienen licitaciones con Chinalco, Quellaveco (Anglo American), Antamina, entre otros.

“También estamos en una licitación de camionetas para Antamina, lo cual de concretarse demandará de una fuerte inversión. Ello también determina el nivel de inversión que podamos hacer para transporte interprovincial”, añadió.

En cuanto al transporte de carga, Matos dijo que este servicio se fortalecerá con una inversión en S/ 500,000 dirigido a potenciar el sistema digital de venta, de modo de que el usuario realice en línea el seguimiento de su encomienda. “Tenemos un sistema, pero my incipiente aún. La idea es que ahora el cliente conozca en qué situación se encuentra su paquete”, agregó el representante, tras indicar que la venta digital hoy representa cerca del 52% de los ingresos en el transporte interprovincial.

LEA TAMBIÉN: Móvil Bus aumenta inversiones en infraestructura y avanza proyectos tecnológicos