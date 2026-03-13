Rodrigo Pareja, gerente comercial de La Casa del Alfajor, señaló que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de un dígito, un resultado casi similar a lo registrado en 2024, en un contexto marcado por la cautela en el consumo y nuevos competidores. No obstante, el ritmo se aceleró al inicio de este año.

“En estos primeros meses estamos creciendo 15%. En enero tuvimos el Día del Alfajor y ahora se aproxima el Día de las Milhojas. Son dos promociones que lanzamos este año y que, definitivamente, han impulsado este resultado”, comentó a Gestión.

Actualmente, La Casa del Alfajor cuenta con 21 tiendas: 18 en Lima —15 propias y tres franquicias— y tres franquicias en Chiclayo. Con esa base, la empresa busca ampliar su presencia fuera de la capital.

“Desde antes de la pandemia no abrimos nuevos locales. Ahora estamos retomando los planes de expansión a través de franquicias. Hemos contratado a una empresa para buscar franquiciados y la idea es crecer principalmente en provincias, más que en Lima”, señaló.

El norte y sur del país aparecen como zonas prioritarias, con oportunidades en ciudades como Piura, Trujillo, Cusco, Arequipa, Huancayo y Tacna. “No tenemos una proyección exacta, pero estimamos abrir al menos dos o tres locales mediante franquicias durante el 2026”, indicó.

Según el ejecutivo, la empresa familiar busca expandirse en provincias a través de franquicias, en lugar de abrir locales propios.

Rodrigo Pareja, gerente comercial de La Casa del Alfajor.

Casa del Alfajor da salto a Canadá y abre puerta a más mercados

A nivel internacional, La Casa del Alfajor exporta desde 2008 a Estados Unidos a través de Alfa-Pack, una presentación que incluye alfajores de chocolate, de maicena y las versiones tradicionales. “El 85% de nuestros ingresos proviene de Perú y el 15% de Estados Unidos. No estamos enfocados en expandirnos, aunque tampoco descartamos la posibilidad si surge una oportunidad”, señaló el ejecutivo.

Sin embargo, ya dio un primer paso hacia un nuevo destino. En noviembre pasado realizaron su primer envío a Canadá. “Con ese producto estamos empezando a expandirnos hacia otros mercados; recién es el inicio y veremos cómo evoluciona”, afirmó.

De todos modos, la empresa está abierta a evaluar propuestas de distribuidores interesados en llevar sus alfajores a nuevos mercados. “Si se acerca un distribuidor de México o de algún país de Europa, estamos totalmente abiertos a conversar y llegar a un acuerdo”, indicó.

En Europa, aunque la empresa no exporta de manera oficial, sus productos ya se comercializan en algunas tiendas. “Por conocidos me he enterado de que nuestros alfajores se venden en bodegas en Europa e incluso en algunos lugares de África, pero no nos compran directamente; oficialmente no estamos exportando a esos mercados”, explicó.

En cuanto al portafolio, la empresa evalúa este año incorporar nuevos postres elaborados a base de alfajor. Este producto —principalmente el alfajor a base de harina— concentra el 70% de las ventas de la marca. “Estamos probando nuevos sabores de alfajores y postres, aún en una etapa inicial. La idea es ampliar la gama, siempre con productos basados en alfajor, como hicimos el año pasado con el cheesecake de alfajor”, comentó.

En 1995, La Casa del Alfajor inauguró su planta en el distrito de Chorrillos. (Foto: Archivo de la familia Pareja).

Casa del Alfajor busca crecer con franquicias y más sabores de alfajor

La producción de la empresa familiar se concentra en una planta ubicada en Chorrillos, en operación desde 1995. En ese espacio se elaboran galletas, manjar blanco, alfajores, empanadas y otros postres. “Hemos invertido en la actualización de algunas máquinas. El anteaño pasado renovamos el horno y la amasadora, aunque seguimos operando con la misma cantidad de equipos con los que producimos desde hace años”, explicó el ejecutivo.

La planta opera al 75% de su capacidad y combina procesos manuales con otros realizados con maquinaria. “No estamos a capacidad máxima; todavía tenemos margen de producción. Por eso buscamos expandirnos con franquicias, ya que la planta puede atender una mayor demanda. Además, el 40% del proceso sigue siendo manual y, por ahora, no tenemos previsto avanzar en una mayor automatización”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de trasladarse a una planta más grande, el ejecutivo señaló que es una opción que la empresa tiene contemplada, aunque no en el corto plazo. “Lo tenemos en el papel, pero no para ahora; se evaluaría en unos cinco o seis años. En su momento se pensó en un parque industrial en Lurín”, comentó.

De cara a este año, la compañía proyecta un crecimiento de doble dígito, impulsado por nuevos lanzamientos dentro de su portafolio y la expansión mediante franquicias. “Buscamos fortalecer nuestra presencia en el mercado y ofrecer más sabores de alfajores, de modo que el cliente tenga mayores opciones”, afirmó.

Más datos sobre La Casa del Alfajor

La empresa opera en tres canales digitales: PedidosYa, Rappi y su tienda virtual, que en conjunto representan entre el 15% y el 17% de sus ventas. Para este año, trabaja en estrategias para aumentar la participación de estos canales. , explicó el ejecutivo. Canal moderno. Solo el Alfa-Pack se comercializa en supermercados, bodegas y tiendas de conveniencia. No obstante, la empresa evalúa incorporar otros productos de su portafolio en el canal moderno.