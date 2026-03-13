La Casa del Alfajor nació en 1987 como un emprendimiento familiar en Surco y hoy tiene presencia en Lima, Chiclayo y exportaciones a Estados Unidos. (Foto: Difusión)

Edgar Velito
La cadena de pastelería y cafetería La Casa del Alfajor, especializada en alfajores tradicionales, postres y bocaditos salados, alista cambios en su estrategia de expansión y portafolio, mientras evalúa nuevas oportunidades en mercados internacionales. La empresa familiar, con presencia en Lima, Chiclayo y Estados Unidos, también revisa su capacidad de producción y el desempeño de sus canales de venta para sostener su operación y presencia en el mercado.

