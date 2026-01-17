La historia de San Roque comenzó en 1920, cuando un grupo de mujeres en Lambayeque, movidas por la solidaridad, buscaba cómo proveer alimentos a pobladores de escasos recursos. En la casa de Victoria Mejía de García, ubicada en la entonces Calle San Roque (hoy calle Dos de Mayo), empezaron a preparar dulces tradicionales. Entre ellos destacaban unos alfajores de gran tamaño, cuya popularidad fue creciendo hasta ser conocidos, años después, como “King Kong”, en alusión a la icónica película estrenada en 1933.

Así nació el célebre King Kong de la calle San Roque, que se vendía en una pequeña tienda instalada en la misma vivienda. Este dulce no solo conquistó paladares, sino que también permitió generar ingresos para continuar ayudando a la comunidad.

Con el paso del tiempo, el emprendimiento tomó forma legal. En 1943, la familia García registró la primera patente bajo el nombre “King Kong San Roque” y diversificó la oferta con nuevos tamaños y sabores. Tres décadas más tarde, en 1970, Perpetua García —hija de Victoria— asumió el liderazgo y constituyó oficialmente la empresa como “San Roque”. Esto permitió trasladar la producción a una planta más amplia, ubicada en el kilómetro 780 de la Panamericana Norte, donde continúa operando hasta hoy.

En 2010, San Roque modernizó su planta al reemplazar 22 peroles por 4 pailas al vacío, optimizando su producción de manjar blanco sin perder su esencia artesanal.

San Roque: de renunciar a la exclusividad a conquistar seis países

Una anécdota clave que refleja la filosofía empresarial de San Roque ocurrió en 1980, cuando venció la patente del King Kong y antiguos trabajadores comenzaron a comercializar el dulce de manera informal, tras haber aprendido a elaborarlo en la empresa. Aunque sus asesores legales recomendaron tomar acciones, Perpetua optó por no hacerlo. “Para todos amanece Dios. Patentemos solo San Roque y dejemos que estas personas también generen ingresos para sus familias”, declaró. Así, el King Kong se convirtió en un símbolo compartido de identidad lambayecana, elaborado hoy por diversas marcas.

La expansión internacional llegó en 1994, con exportaciones hacia Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Francia y Japón, mercados a los cuales destina aproximadamente el 10% de su producción nacional. Ya en 1999, bajo la dirección del ingeniero Jorge Piscoya (representante de la cuarta generación familiar y actual gerente general), la empresa abrió sus primeras tiendas en ciudades del norte peruano.

“Tanto mi padre como mi abuela (Perpetua García) tenían muchas expectativas en mí. Se podría decir que me dieron muchas licencias para experimentar. El algunos casos, para equivocarme, por supuesto. Sin embargo, el balance final podría decir que ha sido positivo”, comentó Jorge Piscoya Madueño, gerente general de San Roque en el libro Empresas que Trascienden.

Hoy, San Roque tiene 24 tiendas a nivel nacional y módulos de venta en centros comerciales, con presencia en ciudades como Lambayeque, Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima, Cusco y Arequipa. Sus productos también se encuentran en supermercados como Metro, Wong, Plaza Vea, Vivanda y en grifos como Repsol y Primax.

Su participación en el retail responde a la ampliación de su portafolio: San Roque ya no solo es sinónimo de King Kong. Hoy también produce alfajores, bolicocos, natillas, chifles, chocotejas, suspiros, entre otros productos tradicionales del norte peruano.

De dulce tradicional a experiencia gourmet: la evolución estratégica de San Roque

En 2010, la empresa apostó por la modernización tecnológica de su planta. Y es que sustituyó sus 22 peroles (recipientes grandes de metal) por 4 pailas al vacío (equipos industriales que operan a baja presión), traídas desde Argentina. Cada una de estas pailas procesa 400 litros de leche para producir 200 kg de manjar blanco en solo cuatro horas, optimizando así su capacidad productiva sin perder la esencia artesanal.

La innovación continuó. En 2024, San Roque se unió a la heladería peruana Mr. Paleta para lanzar los primeros helados de King Kong, una propuesta pensada también para el mercado internacional. Un año después, inauguró su propia cafetería temática en Chiclayo: San Roque Coffee. Este espacio busca conectar con nuevas generaciones y turistas a través de una experiencia sensorial que une tradición y modernidad.

La propuesta de San Roque Coffee busca modernizar la experiencia del consumidor ofreciendo cafés de especialidad y sus otros formatos (Frappés, capuchinos y cold brew), sánguches y helados. (Foto: El Comercio)

“Queremos que los visitantes no solo compren un producto, sino que vivan la historia y el sabor de San Roque en un solo espacio”, destacó Piero Juárez, coordinador de marketing, en entrevista con El Comercio.

Más datos sobre San Roque

