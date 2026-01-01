Recientemente, Gestión pudo conocer que Alimentos Procesados S.A. (Alprosa), de Corporación Cervesur, inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Panetón Günther” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la compañía de alimentos requirió el registro de esta marca en la categoría 30, que corresponde a productos como harinas y preparaciones hechas a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, tales como panetones. De esa manera, habría buscado ingresar al segmento de panetones.

Alprosa es conocida por sus marcas Bosko, de comida para mascotas; y Tomasino, de alimento para ganado bovino, aves, cerdos, entre otras especies.

La compañía fue adquirida en 1988 por la arequipeña Corporación Cervesur, que utilizó el nombre como razón social de su empresa de alimentos. Este grupo económico fue el creador de las cervezas Cusqueña y Arequipeña, las cuales vendió a la internacional Backus en 2000. Otras empresas que actualmente forman parte de Cervesur son Proagro, Creditex, Transaltisa y Texgroup.

La empresa peruana no es la única que ha solicitado el registro de su marca, pues también otras del segmento de educación y retail hicieron lo propio el 20 y 21 de noviembre de este año, ¿Cuáles son?

Universidad Científica del Sur busca registrar unidad de simulación tecnológica

En el segmento educativo, la Universidad Científica del Sur (UCSUR) solicitó el registro de la denominación y logotipo de “Simulación SIM Científica Unidad Tecnológica″ en la categoría 09, 10 y 41, que comprenden aparatos e instrumentos científicos; médicos, odontológicos y veterinarios; y educación y formación. Dicha acción refleja su apuesta por consolidar un ecosistema académico-tecnológico especializado en simulación aplicada a la salud.

Esa misma visión se traduce en el desarrollo del Plan Maestro Aramburú, que contempla una inversión de S/ 138 millones para ampliar su campus en Surquillo. Se prevé que el 50 % del proyecto esté concluido en 2026 y que su culminación total se concrete hacia 2029.

A la par, la institución impulsa mejoras en sus sedes de Los Olivos y Ate, evalúa abrir una quinta sede en 2027, y ha destinado más de S/ 15 millones al fortalecimiento de infraestructura clave, como su Centro Odontológico, clínicas de simulación y el Cadáver Lab, único en el país con técnica Thiel para entrenamiento quirúrgico.

Empresa china Midea busca incorporar IA en su portafolio de electrodomésticos

De otro lado, el Indecopi también recibió la solicitud de la compañía china de electrodomésticos Midea Group para registrar la denominación y logotipo de “AI Smartmaster” en la clase 07 y 11, que comprende lavadoras, robots de limpieza y de lavado de ropa, cortadores de verduras, aparatos de limpieza a vapor, aparatos de aire acondicionado, refrigeradores eléctricos para uso doméstico y hervidores eléctricos.

El registro buscaría proteger una línea de productos equipados con inteligencia artificial, diseñada para automatizar y optimizar tareas domésticas.

La iniciativa se alinea con los planes de crecimiento de la marca china en Perú, donde prepara el lanzamiento de más de diez nuevos productos en cocinas y el ingreso en el rubro de calentadores de agua, donde ya tiene presencia a nivel global. Además, proyecta sumar pequeños electrodomésticos hacia 2026 y evalúa nuevas divisiones como climatización industrial, salud y transporte vertical, en línea con su presencia en otros mercados de la región.

Gigante japonés de higiene personal interesado en el mercado peruano

En el segmento de higiene personal, la compañía de origen japonesa Unicharm Corporation solicitó el registro de la denominación y logotipo de “MamyPoko” y “Lifree” en la categoría 05, que corresponden a pañales de papel para bebés, toallas sanitarias, toallas ligeras para incontinencia, bragas sanitarias absorbentes, pantalones absorbentes para incontinencia, desodorantes para ropa y textiles, mascarillas sanitarias y pañales desechables de papel o celulosa para bebés. Pero, ¿de quién se trata?

La empresa fundada en 1961 por Keiichiro Takahara, con sede en Tokio, se especializa en la fabricación y comercialización de productos de higiene personal desechables para bebés, mujeres, adultos mayores y mascotas. Su portafolio abarca pañales infantiles (Moony y MamyPoko), productos de incontinencia para adultos (Lifree), toallas femeninas (Sofy), algodones y, más tarde, alimentos y arenas para mascotas (Neko Genki y Deosand).

Según datos públicos y su último reporte financiero consolidado de 2025, Unicharm registró ventas netas por aproximadamente PY 980,220 millones (unos US$ 6,400 millones) en el ejercicio fiscal cerrado en septiembre de ese año.

Dato:

Solo el 20 y 21 de noviembre de 2025, Indecopi publicó 244 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan la empresa Alprosa S.A., la Universidad Científica del Sur (UCSUR), Midea Group y Unicharm Corporation.