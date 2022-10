Así lo señaló el informe Cuidado de la Salud e Higiene Personal, de la consultora de marketing digital Ludik, tras indicar que la compra por promociones supera a la motivada por recetas médicas (13%), la necesidad de verse y sentirse mejor con su cuerpo (10%), alguna dolencia o malestar (9%).

Miguel Palacios, gerente general de la empresa, señaló que la importancia de la reposición responde a que la mayoría de los productos adquiridos se emplea en el aseo diario (ver gráfico). De esa manera, se abre una oportunidad.

“En una perspectiva disruptiva, se pueden crear modelos de compra bajo suscripción, como Netflix, pues hay productos que se compran de forma recurrente”, comentó a Gestión el ejecutivo de Ludik, que opera 12 años en Perú.

Por su parte, el motivo de compra por ofertas también permite a las marcas apostar por ventas cruzadas o alguna otra estrategia en el punto de venta.

Otras razones de compra es la recomendación de un farmacéutico (8%), fortalecer las defensas (7%) y tratamientos periódicos (6%).

Para el 29% de encuestados, la compra es mensual; mientras el 23% lo hace de forma quincenal. En tanto, el 51% adquiere estos artículos para sí mismo; y el 27%, para toda su familia.

Hábitos de compra en productos de higiene personal y cuidado de la salud.

Canales y recomendación de productos de salud

En productos de higiene personal y cuidado de la salud, las cadenas de farmacias lideran la venta. Sin embargo, los supermercados ya superan a las boticas independientes, por la expansión de las primeras en los últimos años.

Aun así, el canal tradicional concentra más del 60% de la venta, anotó Palacios.

Para elegir algún producto, el 34% de los clientes fueron recomendados -principalmente por familiares y amigos, seguidos del médico- y 30% vio publicidad en redes sociales.

¿Cómo interactúan clientes y marcas en redes?

En las plataformas sociales, el 71% de los compradores encuentran la principal vía para informarse de productos de salud e higiene personal, superando así al punto de venta (47%). Y aunque 55% de los encuestados sigue a las marcas de estas categorías en redes, aún hay espacio por explotar.

“Hay 45% que no sigue a las marcas que compra. Hay oportunidad para generar posicionamiento, vender vía canales digitales y fidelizar porque el comportamiento de compra es recurrente”, añadió Palacios.

De este segmento, el 42% reconoce que no conecta con la marca en redes sociales porque no se le ocurrió. En tanto, 17% afirmó que no le parece importante y 13% que no ha buscado a la marca.

GASTO

Ticket en canal digital es 20% mayor

En las categorías de higiene personal y cuidado de la salud, la compra es mayormente presencial. Sin embargo, el ticket en el canal virtual es 20% mayor (S/120) que en tiendas físicas (S/ 100). “En virtual se gasta también en el delivery, entonces hay que pensar qué más se puede comprar, sino no sale a cuenta”, comentó Miguel Palacios, gerente general de Ludik. Respecto al 2019 (pre pandemia), 72% de los compradores afirman haber incrementado su gasto y, de ellos, uno de cada cuatro lo elevó entre 11% y 20%. En tal aumento, está la inclusión de nuevas categorías y la subida de precios por la inflación.

FICHA TÉCNICA:

Universo: Consumidores de la categoría de cuidado de la salud e higiene personal.

Muestra: 322 casos.

Medio de captación de encuestados: Facebook e Instagram.

Periodo: julio del 2022.

Margen de error: 5.46%