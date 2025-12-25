La iniciativa se alinea con el objetivo de la cadena de supermercados, parte del grupo Intercorp, de fortalecer su presencia en nuevas líneas para el público masivo. (Foto: Difusión)
Supermercados Peruanos estaría preparando una nueva marca propia vinculada al mundo de la cocina, como parte de su estrategia de diversificación más allá del segmento de alimentos. Aunque aún no hay lanzamientos oficiales, el concepto visual registrado recientemente sugiere una posible apuesta por productos asociados al uso cotidiano y al momento de preparar comidas en casa. La iniciativa se alinea con el objetivo de la cadena de supermercados, parte del grupo Intercorp, de fortalecer su presencia en nuevas líneas para el público masivo.

