Este medio tuvo acceso a información que confirma la expansión de esta cartera, incluyendo una nueva inscripción esta vez en la categoría de artículos de cocina. Como antecedente, en octubre se reportó que el holding había iniciado el proceso de registro de dos marcas relacionadas con snacks y alimentos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi): Fortastic y Combida.

Ahora, la empresa no solo ha ampliado el número de marcas en el segmento de alimentos, sino que también ha sumado una nueva propuesta en otras líneas estratégicas.

Supermercados Peruanos y su incursión con marca propia de artículos de cocina

En la categoría de artículos de cocina, Supermercados Peruanos solicitó la denominación y logotipo de “Black Flame”, inscrita en la categoría 08, correspondiente a artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, abrelatas no eléctricos, cortadores de pizza no eléctricos, cortadores de queso no eléctricos, cortadores de verduras y hortalizas accionados manualmente y cuchillos picadores de carne.

Bajo esta solicitud, la compañía estaría desarrollando una nueva marca propia de utensilios de cocina manuales, posiblemente orientada a parrillas, cortes especiales o productos gourmet. El concepto visual y el nombre de la marca podría conectar con públicos interesados en cocina práctica, funcional y con estilo.

La propuesta reforzaría el portafolio de marcas no alimentarias del grupo, en línea con su estrategia de diversificación de productos para el hogar.

Nuevo jugador textil ingresaría a Perú

En el sector de textil y confecciones, MADOCO XXI SAS BIC ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “MADOCO XXI”, en la categoría de 25, que corresponde a vestidos, calzado y artículos de sombrerería.

La empresa colombiana con sede en Barrancabermeja (Santander) se dedica a la fabricación y comercialización de ropa, incluyendo líneas con fines funcionales o industriales. Por ejemplo, diseña y fabrica líneas de overoles ignífugos como Nuriel, además de otras prendas resistentes al fuego para sectores de hidrocarburos, energía, minería y emergencia (bomberos, brigadistas).

En 2024 fue incluida por Ecopetrol en su programa “Proveedor Icónico”, en las categorías de inclusión, diversidad y equidad, como parte de su participación en la cadena de abastecimiento del sector energético colombiano.

Como empresa BIC (Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo), reporta prácticas laborales reguladas y condiciones contractuales formales, en línea con los criterios exigidos para este tipo de sociedad en Colombia.

Empresas asiáticas buscan registrar su marca en Perú

Dentro del segmento de movilidad, la empresa AIMA Technology Group Co., solicitó la denominación y logotipo “Aima”, en la clase 25, que comprende camisetas, ropa de trabajo, pantalones, ropa para automovilistas, ropa para ciclistas, capas para la lluvia, gorras, guantes para ciclistas, calzado y mangas de protección solar. Pero, ¿de quién se trata?

AIMA es uno de los principales fabricantes chinos de bicicletas y scooters eléctricos, y forma parte del grupo de mayores productores del sector en el país, con presencia en el mercado de movilidad eléctrica y urbana.

En detalle, el negocio de la compañía china con sede en Tianjin y fundada en 1999, se centra en la investigación y desarrollo (I+D), producción y comercialización de bicicletas eléctricas, motos y scooters eléctricos, triciclos y micro‑vehículos, además de sus partes y servicios posventa.

Actualmente, tiene siete bases de producción en distintas provincias en China, donde poduce más de 2 millones de scooters eléctricos y 2 millones de bicicletas eléctricas al año, con ventas acumuladas globales superiores a 50 millones de unidades y presencia en más de 50 países.

Por su parte, la compañía HIGHER Corp. ha solicitado el registro y la denominació del logotipo de “Hilowave”, en la categoría 10, que corresponde aparatos e instrumentos médicos, láseres para tratamientos de la piel, aparato estético cutáneo de baja frecuencia para fines médicos y jeringas para la inyección de sustancias médicas.

La startup surcoreana, con sede en Seúl y fundada en 2021, desarrolla dispositivos médicos estéticos y plataformas que integran a fabricantes, clínicas y pacientes a escala internacional. En 2025, fue incluida en el programa “Baby Unicorn” del Ministerio de Pymes y Startups de Corea, y reconocida por el Korea Credit Guarantee Fund bajo la categoría “First Penguin”, como parte de iniciativas públicas de impulso a empresas emergentes con proyección global.

La empresa ha firmado contratos de suministro por alrededor de US$ 9 millones con socios en Tailandia, Indonesia, Singapur y Malasia, sujetos a aprobaciones regulatorias; ya exporta directamente a Japón y Hong Kong y negocia acuerdos para Brasil, China y Europa.

Dato.

Solo el 10, 11 y 12 de diciembre de 2025, Indecopi publicó 326 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan Supermercados Peruanos, MADOCO XXI SAS BIC, Aima Technology Group y HIGHER Corp.