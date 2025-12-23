Lurín es un distrito al sur de Lima que alberga importantes parques industriales y centros logísticos. Crédito: Scht.com
Lurín es un distrito al sur de Lima que alberga importantes parques industriales y centros logísticos. Crédito: Scht.com
Playas, patrimonio cultural y restaurantes de chicharrón. Pero no solo eso hay en Lurín: el distrito ubicado al sur de Lima sigue atrayendo a grandes compañías, fábricas y proyectos inmobiliarios. La futura conexión con la Línea del Metro, el acceso desde la Panamericana Sur y la próxima reconversión de amplias zonas para uso industrial e inmobiliario ya empiezan a reflejarse en su recaudación tributaria local.

