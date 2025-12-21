Cirion opera 18 data centers distribuidos en toda la región. (Foto: América Economía)
Cirion opera 18 data centers distribuidos en toda la región. (Foto: América Economía)
Cirion Technologies, dedicada a brindar servicios de infraestructura digital y tecnología para el segmento corporativo, avanza en su estrategia de expansión en Perú con la puesta en marcha de un nuevo data center en Lima y el fortalecimiento de su red de fibra óptica. La compañía latinoamericana, que forma parte del fondo Stonepeak, proyecta cerrar el 2025 con un incremento en sus ventas y mantiene negociaciones con firmas extranjeras interesadas en operar desde el país.

