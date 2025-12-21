Gianni Hanawa, country sales director de Cirion Technologies en Perú, proyecta que la compañía cierre el 2025 con un crecimiento de ingresos de doble dígito, impulsado principalmente por la entrada en operación de su segundo data center dentro del parque industrial MacrOpolis (Lurín).

“Este nuevo data center es cinco veces más grande que el de Surco. No creemos que se llenará solo con la demanda local. Nuestra apuesta es atraer a grandes empresas globales que operan principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia. Esperamos que se pueda consolidar en 2026”, explicó a Gestión.

Gianni Hanawa, country sales director de Cirion Technologies en Perú (Foto: Cirion)

Cirion pone en marcha segundo data center en Lima

La apuesta de Cirion por el mercado peruano no responde a una intuición, sino a proyecciones sólidas. Según la firma estadounidense de inteligencia de mercado Aritzon, el sector de data centers en el país generará ingresos cercanos a los US$ 310 millones para 2029.

En este escenario alentador, la empresa mantiene conversaciones con empresas que buscan operar desde Perú, atraídas por el soporte tecnológico que ofrece su nuevo data center. “Estamos en negociaciones con importantes empresas globales, aunque aún no podemos dar detalles. Esperamos que pronto sean ellas mismas quienes anuncien su llegada concreta a la región. Nuestro foco está en atraer proveedores de servicios en la nube, compañías del sector gaming y firmas de ciberseguridad”, adelantó el ejecutivo.

Este movimiento se enmarca en la estrategia global de Cirion, que actualmente tiene 18 data centers distribuidos en la región y acaba de sumar dos más: uno en Perú (LIM2) y otro en Chile (SAN2), ambos con una capacidad de 20 megavatios (MW). “Son dos data centers de nueva generación, los primeros que diseñamos enfocados en manejar cargas de Inteligencia Artificial (IA), que exigen un alto consumo de energía. Esperamos que se conviertan en hubs de contenido digital dentro de la región”, explicó.

El aumento de capacidad también implica mayores exigencias de seguridad. En un entorno donde las infraestructuras digitales obsoletas son blanco frecuente de ciberataques que exponen datos sensibles al mercado negro, Cirion busca ofrecer no solo potencia, sino también resguardo. “La seguridad es transversal a cualquier iniciativa tecnológica, y al ser dueños de una red de fibra óptica tan robusta, por donde pasa más de la mitad del tráfico de internet en los mercados donde operamos, es natural que ofrezcamos una propuesta fuerte para proteger a nuestros clientes corporativos”, subrayó.

Según la firma de investigación de mercado Artizon, los Data centers en Perú moverán US$ 310 mllns con crecimiento anual de 15% al 2029. (Foto: Cirion Technologies)

Cirion apuesta por crecer en Perú sin adquisiciones y con más fibra óptica

Mientras el ecosistema de data centers en Perú se reconfigura con adquisiciones y fusiones —como la reciente entrada del Grupo Romero al adquirir el 49% del negocio de Gtd en Perú— la firma, que opera en Latinoamérica y pertenece al fondo de inversión estadounidense Stonepeak, no contempla crecer mediante compras en el corto plazo. “Siempre hemos estado abiertos a evaluar ese tipo de alternativas, en la medida en que contribuyan al crecimiento del negocio. Sin embargo, nuestro enfoque está más orientado al crecimiento orgánico, porque nos ha dado buenos resultados”, afirmó el ejecutivo.

Más allá del negocio de centros de datos, Cirion también avanza en su red de fibra óptica. Y es que han lanzado una nueva ruta de fibra óptica (SAC2) submarina por el atlántico, la cual permite conectar Argentina, Brasil y EE.UU. de manera directa.

“Nos permite liberar capacidad dentro del anillo de fibra óptica (SAC), que rodea América Latina y conecta con la costa este y oeste de EE. UU. Así, disponemos de mayor capacidad por el Pacífico para atender mejor al mercado peruano (...) Estamos evaluando otros proyectos que nos permitan liberar capacidades para ir sacando conectividades por otras rutas”, indicó.

Esta mayor inversión en infraestructura de red responde al incremento sostenido en el consumo de internet. “La irrupción de la IA está revelando una creciente demanda de aplicaciones que requieren cada vez más ancho de banda por parte de los usuarios”, señaló.

“Esperamos que una parte importante del crecimiento en 2026 provenga de LIM1 y LIM2, tanto en el negocio de data centers como en conectividad, impulsando así la expansión del ecosistema Cirion”, añadió.