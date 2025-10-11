Gtd registra a setiembre un crecimiento en Perú de dos dígitos. Foto: Gtd
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

A puertas del fin de semana, el Grupo Romero anunció su ingreso al mercado de data centers tras adquirir parte del negocio de centros de datos de Gtd. La operación responde al crecimiento sostenido de un sector que proyecta alcanzar ingresos por US$ 310 millones al 2029. En ese contexto, ¿qué nuevas inversiones prepara la filial de Gtd en Perú y cuáles son sus planes hacia el 2026? Los detalles, a continuación.

