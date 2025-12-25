En detalle, la ejecutiva comentó que Zisco cerrará el 2025 con una facturación de S/ 40 millones, un avance de 20% en relación al 2024 . “Este año ha sido bastante bueno porque hemos entrado con nuevas categorías, sobre todo de skin care”, expresó. La compañía, explicó, atiende principalmente a los segmentos B, C y D, distribuyendo distintos tipos de productos. Al cierre del año, suma 500 RUC activos, lo que representa entre el 4% y el 5% del canal tradicional de distribución.

“Nosotros distribuimos marcas de consumo masivo como Nestlé y Kimberly-Clark, por ejemplo. Atendemos a negocios que no tienen compras planificadas y que compran por reposición, por lo que no necesitan adquirir grandes volúmenes para abastecerse”, dijo.

La directiva precisó que no comercializan medicamentos, sino productos OTC —de libre venta—, además de líneas de consumo, higiene y nutrición. En esta última categoría incluyen fórmulas infantiles para bebés y para adultos, así como artículos de cuidado e higiene personal. En concreto, la empresa distribuye cerca de 3,000 productos, especialmente para farmacias.

La distribuidora apunta a fortalecer categorías como skin care y a consolidar su expansión regional en 2026. Foto: Andina

Nueva categoría de Zisco: skin care

Respecto al skin care, Atanacio detalló que trabajan con líneas accesibles como CeraVe —en su línea básica—, Neutrógena y Ponds. “Antes, ese tipo de productos se encontraba solo en perfumerías, no en distribuidoras. Ante la necesidad del mercado, el panorama cambió”, comentó.

Consideró que la categoría de skin care viene creciendo debido a que las marcas están desarrollando propuestas más especializadas y accesibles. “Ponds, por ejemplo, es una de las primeras. Una crema facial cuesta S/ 9.50, es un producto fácil de comercializar frente a otros que están a S/ 120. El ticket es mucho menor y más accesible. Esta categoría se ha democratizado: ahora todos quieren cuidarse la piel, no solo los sectores A o B”, señaló.

La cabeza de Zisco destacó que, pese a ser nuevos en esta categoría, los resultados han sido positivos. “ Este año vamos a cerrar con S/ 500,000 en facturación solo en skin care . No pensamos que iba a impactar tanto”, afirmó. Ante los buenos resultados, se tiene previsto ampliar el portafolio. “Están entrando más marcas. Ahora trabajamos con CeraVe, Neutrógena y Ponds. Eucerin ingresará en el 2026, y La Roche y otras marcas están todavía en evaluación”, comentó.

Con un crecimiento de 20% este año, Zisco avanza hacia su etapa de descentralización. La empresa abrirá su sexta tienda en Cusco y ampliará su portafolio, impulsada por la demanda de productos de consumo, higiene y skin care. Foto: Zisco

Expansión a provincias: la meta para 2026

Una característica de esta firma es que a la fecha cuenta con cinco tiendas, pero la meta para 2026 es sumar una más. “Ya tenemos cinco tiendas: tres en formato mayorista y dos en formato botica, pero con precios por debajo de una botica tradicional”, argumentó. Un detalle a tomar en consideración es que todas sus tiendas están en la capital, por lo que tiene en la mira desarrollar una sexta tienda al interior del país. “Tenemos un plan para abrir una tienda de 500 metros cuadrados (m2) en el último trimestre del 2026, en Cusco”, adelantó.

La sexta tienda, indicó, marcará el inicio del proceso de descentralización . “Queremos un formato macro para mayoristas, con racks altos que permitan al cliente llevarse incluso 200 unidades de un mismo producto en el acto”, señaló. Añadió que parte del impulso para esta expansión responde a que, fuera de Lima —especialmente en el sur— el consumidor valora ver y recoger los productos.

Por ello, el nuevo local tendrá stock a volumen y contará con categorías como skin care y cuidado personal. Aún evalúan si incluirán medicamentos, lo que implicaría operar también como mayorista farmacéutico. “Las boticas prefieren comprar todo en un mismo lugar y no tener muchos proveedores”, dijo, al mencionar que el formato se inspira en modelos de mayoristas como los que existen en Argentina.

Sobre la inversión estimada, informó que destinarán US$ 200,000 para la apertura del local. “Alquilamos los espacios; no compramos locales”, precisó.

Consultada sobre la irrupción de grandes mayoristas del canal moderno, la directora señaló que Zisco mantiene una participación de entre 4% y 5% en el mercado de las categorías que maneja . Sostuvo que estas cadenas no han afectado de manera directa su operación, debido a la naturaleza de los productos que comercializan. “Son compras no planificadas. El consumidor no busca una tienda específica para una toalla higiénica o un desodorante. Compra donde está”, afirmó.

Atanacio sí observa cambios en la estructura empresarial del canal tradicional. Indicó que algunos negocios de propietarios con modelos más antiguos han ido desapareciendo, mientras que las segundas generaciones —como en su propio caso— están apostando por la diversificación y la modernización de sus portafolios para mantenerse vigentes.