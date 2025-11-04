El estudio se sustentó en entrevistas personales realizadas entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, dirigidas a hombres y mujeres que administran puestos de venta en mercados mayoristas. En total, se recopilaron 400 casos, abarcando siete rubros como pet food , papeleros, pañaleros, licoreros, golosineros, embutidos y abarrotes.

Para Javier Sosa, gerente comercial de Damer, uno de los hallazgos está en las diferencias de género dentro del canal. “El 58% de las personas que administran los puestos son hombres y el 42% son mujeres”, precisó. Al analizar los resultados por tipo de negocio, se observa que en abarrotes (72%), pet food (70%) y papeleros (67%) predominan los hombres; mientras que los puestos de embutidos son gestionados por mujeres (57%), seguidos por los rubros de golosinas (51%) y pañales (45%).

“No hemos profundizado en la causa, pero podría tener un componente sociológico”, explicó Sosa. “En los puestos de embutidos es común ver a mujeres atendiendo o realizando degustaciones, lo que podría estar vinculado al perfil del negocio”, acotó.

En cuanto a la edad, dos rangos etarios concentran este sector: 36 a 45 años (44%) y 46 a 55 años (47%), que en conjunto agrupan cerca del 90% de los administradores.

Al cruzar esta información con el género, surge una tendencia interesante, dado que los administradores de mayor edad (46 a 55 años) son principalmente hombres, mientras que en los rangos más jóvenes (26 a 35 años) comienzan a predominar las mujeres. De mantenerse esta tendencia, no sería extraño que en los próximos años, añadió el especialista, el liderazgo en los mercados mayoristas recaiga en mujeres .

Mercados mayoristas no sienten un impacto fuerte por el canal tradicional. Foto: Hugo Pérez

LEA TAMBIÉN Las zonas en Lima con más potencial para abrir una tienda o supermercado

Al profundizar por sector, se observan diferencias marcadas. Entre los licoreros, el 64% de los administradores tiene entre 46 y 55 años, lo que refleja una presencia más madura. En pet food, el 57% se ubica en ese mismo grupo etario, mientras que los papeleros y abarroteros muestran una composición similar (53%).

En cambio, los rubros de pañales, embutidos y golosinas presentan un perfil más joven y femenino: en pañaleros, el 48% de los responsables tiene entre 36 y 45 años; en embutidos, el 57% pertenece a ese tramo; y en golosinas, el porcentaje asciende a 61%, consolidando así la tendencia de un relevo generacional impulsado por mujeres dentro del canal mayorista.

¿Crédito y delivery: una posibilidad?

La pesquisa también exploró las prácticas comerciales de los mayoristas, revelando que el crédito no es una costumbre extendida en este cana l. Nueve de cada diez afirmaron que nunca han otorgado crédito a sus clientes, mientras que un 8% reconoció haberlo hecho en el pasado, aunque ya no lo mantiene. Solo un 2% continúa ofreciendo esta facilidad.

Entre los rubros que alguna vez otorgaron crédito destacan los de abarrotes en general (17%), papeleros (13%) y embutidos (10%), siendo este último el único que aún conserva la práctica, aunque de forma muy limitada, con un 7% que continúa brindando financiamiento a sus compradores.

En cuanto al servicio de delivery, el estudio evidenció que solo el 6% de los mayoristas lo ofrece actualmente . Dentro de este grupo, destacan los rubros de embutidos (17%), pet food (10%) y licores (7%), lo que sugiere que la adopción de este servicio aún es limitada, aunque comienza a ganar presencia, “en sectores más vinculados al consumo frecuente y la reposición rápida de productos”, agregó el ejecutivo de Damer.

Otro aspecto que llamó la atención fue la cantidad de locales que maneja cada mayorista. El estudio muestra que la gran mayoría opera un solo negocio (93%), mientras que apenas 7% posee más de un local. Entre los rubros, los papeleros son los que presentan la mayor proporción de comerciantes que operan más de un local (10%), seguidos por los abarroteros (8%), embutidos (7%), pet food (7%) y golosinas (7%). En tanto, los licoreros y pañaleros se mantienen como los más concentrados en un único punto de venta (97%).

LEA TAMBIÉN Nestlé contempla dos proyectos inversión en su planta de D’Onofrio en Lima

La investigación también identificó que, entre las mujeres de 46 a 55 años, 2 de cada 10 administran más de un local, mientras que solo 4% de los hombres de ese mismo rango etario lo hace. “Esta brecha sugiere que las mujeres de mediana edad están mostrando una mayor capacidad de expansión y gestión simultánea de negocios”, mencionó Sosa.

¿El canal moderno afectó su negocio?

Al respecto, el estudio de Damer muestra que el 59% de los encuestados considera que el canal mayorista moderno sí los ha impactado, mientras que el 41% sostiene que no ha sentido afectación. Esta percepción varía según edad y género. En el caso de los hombres mayores de 46 a 55 años, un 63% afirma no haberse visto afectado.

“ El canal mayorista moderno es percibido como una amenaza por la mayoría, especialmente entre los más jóvenes y entre las mujeres ”, subrayó el gerente comercial de Damer. Según el especialista, los hombres de mayor edad “se sienten más seguros frente a la competencia del canal moderno respaldados por su experiencia”. En cambio, los hombres más jóvenes y, en general, las mujeres, sí perciben un impacto directo, al comparar sus operaciones con formatos estructurados, como Makro, Vega u otros.

¿Quiénes le compran? La percepción general de los mayoristas es que sus ventas se distribuyen de manera equilibrada entre el consumidor final y los negocios minoristas . Sin embargo, al analizar por rubros se observan diferencias: en caso de los golosineros (70%) y pañaleros (65%), la mayor parte de sus ventas se dirige a negocios minoristas, mientras que los abarroteros (65%) y papeleros (76%) concentran sus operaciones en el consumidor final.

¿Como abastecen su negocio?

El 94% de los mayoristas recibe su mercadería a través de la gestión directa del proveedor, mientras que solo un 4% realiza los pedidos por iniciativa propia mediante llamadas o mensajes de WhatsApp, y un 1% utiliza la aplicación o página web del proveedor para hacer sus compras.

Estas cifras varían ligeramente según el perfil del comerciante. Entre las mujeres de 35 a 45 años, el 9% prefiere comunicarse por WhatsApp, y el 6% utiliza canales digitales como la app o la web del proveedor. En el caso de las mujeres mayores de 45 años, el 8% mantiene contacto principalmente a través de WhatsApp.

Por rubro, los negocios de pet food, papelería y golosinas dependen casi por completo del abastecimiento gestionado por el proveedor , mientras que los licoreros son los más proactivo ya que uno de cada cinco (20%) gestiona sus pedidos directamente. Les siguen los embutidos (10%) y los abarrotes (8%), donde también se observa una mayor iniciativa por parte del comerciante.

Damer también analizó las presentaciones y volúmenes más vendidos dentro del canal mayorista. Las ventas se concentran en formatos de una docena y media docena, especialmente entre los licoreros y golosineros. En el caso de los embutidos y abarrotes en general, la dinámica es similar: entre el 60% y 67% de las ventas se realiza en presentaciones de una docena, mientras que un porcentaje menor —alrededor del 3%— se comercializa en unidades o planchas más grandes.

Los pañaleros y papeleros, por su parte, se distinguen por operar con formatos por plancha o paquete (35% y 90%, respectivamente), adaptados a la reposición frecuente de los negocios minoristas. En tanto, los distribuidores de pet food manejan volúmenes más altos: sus ventas se concentran en sacos de 15 y 22 kilos.

¿Quiénes los abastecen?

Según el representante de Damer, en el caso de los mayoristas de pet food, el 70% se abastece de Rintisa y Nestlé, mientras que un 63% lo hace de Molitalia. Para el 43% de los encuestados, Rintisa es la empresa que les ofrece más incentivos comerciales; un 13% menciona a Molitalia y al Grupo AC; y un 30% considera que ninguna brinda condiciones destacables.

Entre los estímulos más valorados sobresalen las bonificaciones, señalados por el 87% , seguidas de los descuentos (67%) y del apoyo con material o personal para impulsar las ventas (43%). Estas bonificaciones suelen darse como productos adicionales por volumen de compra. “Si adquieren 25 unidades, el proveedor puede entregarles 30; a veces del mismo producto o de otra línea que también manejan”, explicó Sosa.

En el rubro de papelería, el 93% se abastece de Papelera Reyes y Softys, y el 87% de Kimberly-Clark. En cuanto a los incentivos, el 37% indicó que la primera es la que más ventajas ofrece, seguida de Kimberly-Clark (33%) y Softys (23%). En este segmento, el 90% valora principalmente las bonificaciones y un 60% los descuentos.

Por su parte, entre los pañaleros, el 93% de los mayoristas se suministra de Kimberly-Clark, el 69% de Softys y el 31% de P&G. A diferencia de los rubros anteriores, el 43% de estos comerciantes considera que ninguna empresa les brinda apoyos o estímulos adicionales, siendo el más demandado para el 83% bonificaciones y descuentos (67%).

En el caso de los licoreros, el 58% se provee de Cartavio, el 40% de Jandy y el 33% de Santiago Queirolo. Sin embargo, el 23% considera que ninguna les ofrece incentivos de fidelización.

Entre los golosineros, el 80% se surte de Mondelez, y el 34% de Molitalia y Alicorp. Estas dos últimas son, además, las compañías que los comerciantes identifican como las que más apoyo comercial brindan: el 22% menciona a Alicorp y el 20% a Molitalia, con bonificaciones, descuentos y apoyo con material o personal de ventas.

LEA TAMBIÉ Uva peruana llegará a la cadena de supermercados ItoYokado en Tokio

En el rubro de embutidos, el 93% de los mayoristas se dota de San Fernando, el 63% de Sigma y el 37% de Laive. San Fernando es, además, la empresa más valorada por el 60% de los comerciantes, gracias a los incentivos comerciales que ofrece, como bonificaciones, descuentos y material promocional.

En el segmento de abarrotes, finalmente, el 83% se abastece de Alicorp, el 56% de Gloria y el 31% de Unilever. En este grupo, el 75% de los mayoristas destacó a Alicorp como la firma que brinda mayor apoyo para la gestión de ventas, a través de condiciones preferenciales y promociones.