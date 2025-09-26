La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), de la empresa canadiense HACTH, la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el congresista Víctor Flores y el Ing. Jhon Cabrera Carlos, gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), en representación del gobierno regional La Libertad, realizaron una visita técnica de reconocimiento a las obras hidráulicas del PECH.

La entidad informó que se trata específicamente de la Presa “Rafael Quevedo Flores” (ex Palo Redondo) y a la Cámara de Carga donde se construirá la Tercera Línea del Sifón Virú, en el marco del inicio de la Fase Tres de la PMO, informó gerente de la irrigación liberteña.

“La Fase Tres es la Procura, y corresponde a la elaboración de los documentos técnicos que le permita a la PMO canadiense realizar la Licitación Internacional para la construcción de la Presa y de la Tercera Línea del Sifón Virú. La semana siguiente se seguirá avanzado, para que posteriormente se proceda a la convocatoria del Concurso Internacional”, explicó el gerente del PECH.

Cabrera Carlos recordó que, la Fase 1 corresponde a la documentación y acopio de información para la PMO; la Fase 2 contempló la elaboración de estudios y los informes del estado situacional de la Presa; la 3 la es la Procura; la Fase 4 es la ejecución de la obra; y la Fase 5 es el Cierre del Proyecto (conclusión del contrato con HACTH).

Hay una fase transversal a todas, que es la Fase 6, corresponde a la transferencia del conocimiento, sobre este punto ya se viene coordinando para que se inicie con los diversos cursos y reuniones sobre la operación y mantenimiento de estas obras, aquí participa la subgerencia de Operación y Mantenimiento del PECH.

Juan Carlos Zapata, Director de HACHT, manifestó que la finalidad de la visita a las obras es tener un primer acercamiento a estas estructuras, conocer las condiciones del Proyecto ahora que estamos iniciando la Fase 3, como resultado del Convenio de Gobierno a Gobierno (Perú – Canadá).

“La Fase 3 contempla el inicio y contrataciones. Vamos a identificar dos empresas constructoras para poder culminar la construcción de Presa “Rafael Quevedo” (ex Palo Redondo) y la Tercera Línea del Sifón Virú“, aseveró.

Por su parte, Vladimir Germán Luna Salcedo, Director General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), expresó que se está ejecutando la articulación del gobierno regional, legislativo y ejecutivo para brindar el apoyo necesario y lograr el objetivo final que es la construcción de la Presa y la Tercera Línea del Sifón Virú.

En la visita también participó Víctor Flores, congresista La Libertad, quien fue integrante de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Especial Chavimochic que dio impulso a que se continúe los trabajos de la III Etapa.