Al mismo tiempo, el funcionario detalla cómo será la coordinación con ProInversión, que tiene en sus manos una pieza crucial del PECH: la tercera etapa del Canal Madre. La agencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estructurará una Asociación Público Privada (APP) que transcenderá a la construcción del canal.

Primeros pasos

Luego de firmar el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Canadá, con la que este país se compromete a ejecutar la Presa Palo Redondo y la tercera línea del Sifón Virú, especialistas de este país ya se encuentran visitando el PECH para hacer una revisión de campo.

“En dos semanas harán otra visita, con más técnicos, para saber el estado físico de las obras. Recorrerán la infraestructura hidráulica mayor, pero en particular la presa. Su objetivo es terminar el expediente de saldo de obra a finales de este año y construir desde mayo del 2025″, explica Cabrera.

Con la verificación de la zona, Canadá ajustará sus cronogramas, pero también actualizará los valores de la construcción de la presa y el sifón, asegura el gerente del PECH.

“Por el asesoramiento de 37 meses nos están cobrando US$ 34 millones como país. Con el expediente listo, sabremos cuánto costarán las obras. En 2016, cuando se paralizó, lo que faltaba concluir representaba US$ 124 millones. Solo actualizando los precios, crecerá. Ojalá no pase de US$ 180 millones”, sostiene Cabrera.

El valor también podría crecer en caso Canadá verifique que lo que ya se tenía construido desde la parálisis necesita arreglos por descuidos. “Son ocho años de para. Hay estructuras de concreto a la intemperie deterioradas. Si tienen fisuras, hay que ver su gravedad. También tenemos acero en los portales de los túneles expuestos. Se buscarán soluciones técnicas”, explica el gerente del PECH.

En el caso del Canal Madre, la próxima semana el PECH le entregará a ProInversión formalmente las propuestas para un nuevo trazo de la estructura. Hecho ese trato administrativo, la agencia del MEF ya podrá contratar consultorías para escoger la alternativa más viable.

Foto del estado actual del Canal Madre del PECH en sus primeras etapas.

Según Cabrera, la novedad con los nuevos modelos del trazo que han armado es que será mayoritariamente subterráneo, para evitar contingencias climáticas y sociales. Por su complejidad, de iniciar en 2026, tomaría cuatro años culminar el canal. Con ello, como contó Gestión, ya todas las piezas de Chavimochic III estarían operativas en 2031.

“En las etapas uno y dos del PECH hay quebradas. Cuando hay Niño, se activan y el canal se malogra. Hay un tramo entre Moche y Chicama donde consideramos mejor hacerlo con túneles por eso. En otra parte, buscamos que hayan tuberías subterráneas. Si vamos por quebradas y zonas abiertas, eso involucra más expropiaciones. Con túneles, será mucho menos”, refiere.

¿Qué seguirá luego? Con el tramo definido, el PECH se dedicará a sanear toda el área a licitar para el canal y así no repetir un error del pasado, cuando se concesionó sin tener los terrenos habilitados.

Cabrera resalta que hacer este proceso es clave para la operación total de Chavimochic III, ya que la licitación internacional bajo APP que hará ProInversión no es solo para construir el Canal Madre.

“El ganador que tenga ese concurso será para que ejecute el canal, pero también para que se encargue de toda la infraestructura hidráulica mayor. Esto significa primera, segunda y tercera etapa bajo una APP”, afirma.

Objetivo: sostenibilidad

Mientras su tercera etapa se consolida, el PECH requiere de otras obras complementarias para garantizar su sostenibilidad. Cabrera señala que estas son tres y comenta a Gestión el estado actual de cada una de ellas.

La primera es una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para Truijillo. El PECH llegó a contratar un ejecutor para esta obra en 2023, pero la Contraloría hizo observaciones, lo que motivó que el gobierno regional declarara nulo el proceso.

“El contratista apeló. Hay plazos legales por respetar según la Ley de Contrataciones. Pero la obra debe darse. La ejecución física tomará 13 meses, debería estar lista el próximo año”, espera Cabrera.

La segunda es una hidroeléctrica para Virú. Este proyecto ya fue declarado viable por el PECH a finales de abril. “Aportaría 1.5 megavatios. Estamos evaluando una planta solar también que aportaría 14 megavatios más. Aún así no se cubriría la brecha porque Virú demanda 60 megavatios y hoy se le da la mitad. Eso ya corresponderá al sector”, apunta el gerente.

Midagri se pronuncia. En un evento con ProInversión, el ministro Ángel Manero mostró su conformidad con el avance de Chavimochic III. “A mí me tocó revisar las observaciones de Contraloría al G2G con Canadá. Lograr firmarlo fue todo un proceso”, dijo.

Cabrera también señala que, si bien la central sería una obra pública, están definiendo aún la mejor forma de llevarla a cabo. “Hace poco salió una norma que nos faculta a contratar una sola empresa para el expediente y la obra. No una para cada parte. Sería un solo responsable en menos tiempo. Este mes lo decidimos para el próximo año ejecutarlo”, puntualiza.

La tercera es la explotación de aguas subterráneas. El gerente del PECH apunta que esta obra es necesaria porque la Presa Palo Redondo almacenará 401 millones de metros cúbicos de agua, lo que hará que aumente “el nivel freático de los valles, lo que hace que los terrenos de irrigación se malogren”.

Cabrera comenta que la idea es hacer pozos en esas zonas afectadas para, con un circuito bajo tierra, llevar esa demanda de agua al Canal Madre, donde sí se necesitará. Sin embargo, la traba es social. “Hay pequeños agricultores preocupados. Piensan que sacaremos el agua y se las venderemos caro, pero el costo de extraerla lo pagarán las agroindustrias”, asegura.

Aún así, a finales de año el PECH tendría listo el perfil de esta obra, con lo que podrían escoger su modalidad de ejecución. “Podría ser obra pública, pero no descartamos, incluso, que pueda sumarse a la APP de ProInversión”, anticipa Cabrera.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.