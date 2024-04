Canadá ejecutará, a partir de un contrato Gobierno a Gobierno (G2G), la presa Palo Redondo y la tercera línea del sifón Virú. Según Cabrera, estas estructuras estarán listas a mediados del 2027. Sin embargo, con ello no estaría completa la tercera etapa del PECH.

El gerente explica cuáles serán los siguientes pasos que seguirá la otra pieza del rompecabezas faltante para Chavimochic: el Canal Madre, a cargo del Gobierno Regional de la Libertad.

Pieza por pieza

El convenio G2G entre Perú y Canadá se iba a firmar el viernes 22 de este mes. Sin embargo, por “acciones administrativas que están tomando mayor tiempo”, se suscribirá el 30 de abril, indica Cabrera.

A pesar de ello, el funcionario detalla que este acuerdo consta de cinco etapas. Este año se harían las etapas preparatorias: la estructuración de la asistencia técnica que dará el Gobierno canadiense; y la revisión de los estudios existentes y la elaboración del expediente de saldo de obra para la presa.

Será en 2025 cuando se empiece la procura, es decir, llevar toda la maquinaría y personal para ejecutar la presa Palo Redondo y la tercera línea del sifón Virú, indica Cabrera. Así, su ejecución arrancaría en mayo del próximo año. La operación total de la presa se daría entre marzo y junio del 2027, luego de que se liquide el contrato G2G con Canadá.

Sin embargo, la culminación de todas las obras de la tercera etapa del PECH y su inicio de operación total sería cuatro años después, aclara Cabrera. La pieza faltante es la tercera fase del Canal Madre, que está a cargo del Gobierno Regional (Gore) de la Libertad.

Para llevar a cabo el canal, el Gore firmará la adenda 2 al convenio que tiene con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) el jueves 25 de abril. Con ello, ProInversión tendrá el encargo de actualizar los estudios y diseñar una Asociación Pública Privada (APP) para el Canal Madre y la operación y mantenimiento de todo el sistema hidráulico.

Cabrera proyecta que ProInversión culminaría esta misión técnica en mayo del 2026. En junio de ese año se haría el concurso internacional. “Si hablamos de operatividad total en las tres etapas eso se daría en 2031. Sin embargo, ya con la presa en 2027 se tendrá agua todo el año. Ese mismo año se empezará a ejecutar el canal, acota Cabrera.

El gerente del PECH agrega que hay una ligera posibilidad de acelerar los plazos hacía 2030. “Ajustarlos más ya no sería posible porque el diseño del canal madre original, que se había hecho sin considerar contingencias judiciales de terrenos, fue declarado factible en 2013. Por eso necesitamos actualizar el trazo. Aparte, por su complejidad, ya que tendrá varias partes con túneles, toma cuatro años. Son plazos razonables”, explica.

Con las obras de Canadá y el Gore La Libertad el PECH aún necesitará otras obras para garantizar su sostenibilidad, precisa Cabrera. Estas son una nueva planta de tratamiento de agua potable y el proyecto de explotación de aguas subterráneas de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama.

Al respecto, el gerente del PECH señala que, en el caso de la planta, están en plena licitación para escoger a un ejecutor. Este proyecto estaría listo en 2025. En el caso de las obras para aguas subterráneas el panorama es más complejo.

“Tenemos una problemática en Chao relacionada a terrenos salinos, lo que los vuelve menos fértiles, productivos y reduce su valor. Haremos un estudio hidrogeológico y de perfil para sacar agua de otros valles donde hay oferta y llevarlos al canal madre”, explica Cabrera.

Ventas se reanudarán

Cabrera también se refirió a la venta de hectáreas (has) que se generará con la puerta en operación de la tercera etapa del PECH. Según el gerente de la obra, tras la firma del convenio entre ProInversión y el Gore La Libertad, este proceso podrá ser reanudado.

“En 2009 firmamos un convenio con ProInversión para que promueva subastas. En 2014 se hicieron unas tres, pero al año siguiente quedaron desiertas. Desde entonces no se dieron más. Esperamos, como Gore, retomarlas en el segundo semestre, quizá con has no agrícolas”, detalla el funcionario.

Así, ya se tienen algunos estimados del valor que tendrán estos bienes. El costo del terreno promedio son US$ 15 mil por hectárea para las áreas nuevas y de alrededor de US$ 20 mil por hectáreas para las zonas de mejoramiento. En total, serán 48 mil has de cultivos mejoradas y 63 mil ha agrícolas nuevas.

Un aspecto que también afectó la continuidad de las subastas fueron las invasiones de has, que se han llevado al ámbito judicial. Como informó Gestión, hace poco el PECH recibió la notificación de su primer fallo favorable en un caso contra un ciudadano de La Libertad que hacia lotizaciones sin autorización del PECH.

Sin embargo, hay otros procesos pendientes en los tribunales para el PECH contra empresas, que de momento no han sido resueltos. “Tenemos cinco con Empresa Agrícola Chicama desde el 2015. Hay incertidumbre sobre cuándo se terminarán”, lamenta Cabrera.

El gerente del PECH revela que, sobre uno de esos casos, ya tuvieron un fallo favorable en primera instancia y que la sala pertinente ya evaluó el caso en la segunda. Están a la espera del pronunciamiento de dicho nivel resolutivo.

Cabrera también comentó a Gestión que, en el caso de las ha de mejoramiento, el Gore está facultado para realizar ventas directas a quienes acrediten posesión y actividad agropecuaria hasta el 18 de julio de 1995 en la zona.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.