El director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex, Edgar Vásquez, precisa que en febrero se reportó una caída en los envíos de los sectores de agroindustria (-7.9%), las exportaciones siderometalúrgicas (-8%), la pesca y acuicultura no tradicional (-22.5%), la minería no metálica (-33.8%), al igual que en los rubros metalmecánico (-6.8%), textil (-12.3%) y maderero (-27.4%). El único sector no tradicional que creció durante ese mes fue el sector químico.

“En febrero se registró una contracción casi generalizada en todas las exportaciones no tradicionales. Hay una combinación de menor demanda con menores precios en algunos productos”, comentó a Gestión.

Exportaciones no tradicionales. Fuente: Sunat y BCRP

Detalles de febrero

La caída más relevante es la del sector de agroindustria, que concentra cerca del 45% del volumen de las exportaciones no tradicionales . Según Vásquez, en agroindustria la contracción observada en febrero se vio influenciada por la menor exportación de uva.

Como se recuerda, los fenómenos climáticos hicieron que los agroexportadores adelantaran las cosechas de uva hacia el cierre del año pasado y ahora, en los primeros meses del 2024, se tienen menos cosechas y menores volúmenes de exportación.

“A pesar de ello, las uvas siguen siendo el principal producto exportado, entre los dos primeros meses estamos hablando de casi US$ 405 millones exportados en uvas y en estos meses se ve una contracción de 28% en esta exportación de uvas”, refirió.

Otros productos con valor agregado que tuvieron menos envíos al exterior en los primeros meses del año son la pota congelada, con una contracción de 67%; las t-shirts de algodón, con una caída de más de 20%; y los fosfatos de calcio, que cayó cerca de 30% .

Vásquez indica que las exportaciones al principal destino de estos productos, Estados Unidos, cayeron en alrededor de 30% en febrero, siendo este el mercado con la mayor contracción de ese mes.

¿Qué podemos esperar para los siguientes meses?

Los datos del BCRP muestran que la exportación de productos no tradicionales ya presenta una caída de 2.3% en los primeros dos meses del año, y Vásquez señala que para los siguientes meses se seguiría viendo esta tendencia.

“ Este primer trimestre va a ser bastante complejo . En marzo también es posible que se pueda observar una contracción a la exportación no tradicional”, sostuvo el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex.

Para el primer semestre del 2024 se estima que se observarán algunos meses más de contracción en las exportaciones de productos de valor agregado, por lo que el crecimiento promedio de esta primera mitad del año sería más cercano a 0% .

Pese a eso, Vásquez sostiene que hacia el segundo semestre se espera un desempeño más favorable de las exportaciones no tradicionales. Esto, considerando que para este año se prevé que las condiciones climáticas ya no serán graves y que en algunos casos ya se están observado incrementos importantes de los precios internacionales.

Adicional a esto, el especialista señala que las expectativas sobre la economía mundial están mejorando. Con estas mejores condiciones, Adex proyecta que las exportaciones no tradicionales alcancen un crecimiento de cerca de 3.6% al cierre de este año .

Riesgos a la vista

¿Qué riesgos enfrentan estos envíos? Mercedes Obregón, analista senior de Estudios Económicos de ComexPerú, considera que principalmente se debe estar alerta al cambio climático y los efectos que pueda generar, especialmente en el agro.

“En esta línea de no tradicionales, tanto el sector agro como el sector pesca son los más vulnerables a este tipo de cambios climáticos. También hay factores externos que influencian mucho en ellos”, comentó.

Si bien el problema del Canal de Panamá ya no es tan crítico, dice, los exportadores se mantienen atentos a temas de logística como las posibles alzas de fletes.

“La tendencia es que están disminuyendo (los fletes), pero problemas como lo que está pasando en Medio Oriente siempre afectan la ruta. Conforme más tiempo un buque tenga que transitar es un aumento a ello, entonces con este tipo de inseguridad que se está dando en Medio Oriente tienen que tomarse precauciones”, agregó.

