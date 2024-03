El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) destacó que las agroexportaciones iniciaron el 2024 al alza. En enero último alcanzaron ventas por US$ 1,096 millones, registrando un crecimiento de 24.5% respecto al mismo periodo del 2023. Con ese buen arranque, la cartera apuesta porque el sector supere este año lo que se registró en todo el año pasado.

En 2023, las exportaciones agrarias peruanas cerraron por segundo año consecutivo con ventas superiores a los US$ 10,000 millones en ventas de alimentos a más de 150 de mercados alrededor del mundo, destacando las colocaciones de arándanos, uvas, paltas, mango, páprika, cacao, café, entre otros.

Según el Midagri, la meta del sector al cierre del año 2024 es superar los US$ 11,500 millones en ventas , impulsado por las mayores colocaciones de frutas, como uvas, arándanos, y otros artículos, que son demandados en los principales mercados del exterior.

¿Qué productos destacaron en enero?

La cartera precisó que en el primer mes del 2024 las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron US$ 1,002 millones, cifra mayor en 23% en comparación a lo observado el año pasado. Los principales productos en este periodo fueron: uvas frescas US$ 316 millones (32% de participación), arándanos rojos frescos US$ 211 millones (21%), mangos frescos US$ 69 millones (6.9%), espárragos frescos o refrigerados US$ 43 millones (4.3%) y demás cacao en grano US$ 27 millones (2.7%).

En el caso de las exportaciones agrarias tradicionales durante enero, el Midagri precisó que estas sumaron US$ 93 millones, cifra que significó un aumento de 45% respecto a lo registrado en 2023, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 83 millones) cuyas ventas aumentaron en 40%. Este producto explica el 89% de las agroexportaciones tradicionales.

Los productos que contribuyeron positivamente en el primer mes del año fueron: manteca de cacao (1,846%), pasta de cacao sin desgrasar (552%), aceites esenciales de limón (478%), otras frutas frescas (469%), arándanos rojos frescos (183%), páprika (162%), paltas (140%), demás cacao en grano (98%), uvas frescas (2.8%), entre otros los principales.

La cartera también resaltó que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas mantuvieron su ritmo alcista , sumando ventas por US$ 734 millones (73% de las agroexportaciones no tradicionales) en enero del 2024, cifra que significó un aumento de 27% respecto al 2023.

¿Cómo se movió la balanza comercial?

La balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 613 millones en el primer mes del año, cifra mayor en 21% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedece a las mayores exportaciones agrarias (US$ 215 millones de aumento respecto al 2023), respecto al aumento registrado por las importaciones agrarias (US$ 107 millones de aumento).

El Midagri comentó que, a nivel regional, las agroexportaciones a enero del 2024 crecieron en 14 de los 24 departamentos, destacando en dicho comportamiento la dinámica de crecimiento registrada en la región de la costa (22%) y de la sierra (84%).

“Por ejemplo, en la región sierra, se registró crecimiento de las agroexportaciones en Ayacucho (+134%), destacando productos como la quinua, paltas, tara en polvo; Cajamarca (113%) con el café sin tostar sin descafeinar, tara en polvo, pasta de cacao desgrasada; y el Cusco (109%) con el cacao en grano, café sin tostar sin descafeinar, maíz blanco gigante, entre otros”, señaló el Midagri en un comunicado de prensa.

En el caso de la selva, resaltaron las exportaciones de Loreto (85%), donde destacaron productos como café sin tostar sin descafeinar y la región San Martín (38%) con el cacao en grano, aceite de palma y sus fracciones, palmitos preparados o conservados.

Por su lado, en el caso de la costa se observó el aumento de las agroexportaciones en La Libertad (65%) resaltando las ventas de arándanos rojos frescos, espárragos, frescos o refrigerados, alimentos de animales; la región Ica (58%) con las uvas frescas, espárragos, frescos o refrigerados, arándanos rojos frescos, y Áncash (31%) con las ventas de mangos frescos, arándanos rojos frescos, espárragos, frescos o refrigerados.

Respecto a los principales mercados de destino, el Midagri señaló que los 10 principales países en esta lista fueron Estados Unidos, Holanda, México, China, Hong Kong, España, Inglaterra, Bélgica, Ecuador, Canadá. “Este grupo de países concentraron el 79% del total del valor exportado en el periodo de estudio”, agregó el ministerio.

