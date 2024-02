Entre el 2019 y 2023 el número de productos de la cadena agroexportadora (tradicional y no tradicional) pasó de 620 a 644, reflejando un incremento de 3.9%, mientras que el de mercados experimentó un descenso de -4.1%, informó la Gerencia de Agroexportaciones de Adex.

Esto fue el resultado de una serie de factores como el comportamiento económico de los principales socios comerciales, las condiciones del sector productivo nacional, el clima, las inversiones y la cotización internacional de los principales productos, entre otros.

El año pasado el ranking de productos fue liderado por las uvas, arándanos, paltas, café sin descafeinar, espárragos frescos, mangos, demás preparaciones utilizadas para la alimentación de animales, cacao en grano, cítricos y páprika seca.

¿Qué nuevos productos salen al exterior?

También se observó la evolución de otros productos agrarios que aún no registran montos importantes, es el caso de las espinacas, los demás hongos, maníes con cáscara, grasa y aceite de cacao, aceite de girasol, nueces de nogal, semillas de comino y aceite de maní.

Se debe indicar que en el 2023 las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) ascendieron a más de US$ 10 mil 180 millones, experimentando un alza de 4% respecto al 2022.

La Gerenta de Agroexportaciones del gremio, Claudia Solano Oré, expresó su preocupación por el futuro de esta actividad que se caracteriza por su aporte al fisco, impacto en la descentralización del país y generación de puestos de trabajo.

Desaceleración en las inversiones

Recordó que anteriormente y gracias a la apertura comercial y la llegada de inversiones a raíz de la Ley N° 27360, ese sector (agroindustria) alcanzó crecimientos de 29% en el 2011, aumentó 28% en el 2004 y 26% en el 2005 y 2007, pero en los últimos años se observa una desaceleración que tendrá efectos en el corto plazo.

“Perú se posicionó como un proveedor mundial líder de arándanos, uvas, quinua, espárragos frescos y paltas. Debemos avanzar en la agenda pendiente para no perder los espacios ganados”, enfatizó.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos agrarios primarios sumaron en el 2023 cerca de US$ 969 millones, experimentando una contracción de -28.2% en relación al 2022 (US$ 1,351 millones).

Su partida principal fue el café sin descafeinar ni tostar con US$ 827 millones, reflejando una caída de -32.9% y acumulando el 85.4% del total. Le siguieron los demás azúcares de caña y remolacha refinados en estado sólido y melaza de caña. Sus mercados líderes fueron EE.UU. y Alemania al concentrar de forma conjunta el 44.6%.

Envíos agroindustriales

Por su parte, los envíos agroindustriales alcanzaron los US$ 9 mil 211 millones, mostrando un aumento de 9.1% respecto al 2022 (US$ 8 mil 443 millones). Sus productos más importantes fueron las uvas (29.7%), los arándanos (27%) y las paltas (9%), que de forma conjunta concentraron el 47.6% del total agro no tradicional.

La oferta llegó prioritariamente a EE.UU. (US$ 3 mil 351 millones) con una participación del 36.4% y una evolución de 9.5%, seguido de Países Bajos, España, Chile, China, Ecuador, Reino Unido, México, Hong Kong y Colombia, entre otros.

