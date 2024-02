El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el valor del comercio exterior del sector textil confecciones cayó 17.1% en 2023, ya que tanto las exportaciones como las importaciones del rubro cayeron el año pasado. Así lo detalla el más reciente Reporte Mensual de Comercio de la cartera.

En el caso de las importaciones, su valor cayó 19%, mientras que el de las exportaciones tuvo un descenso de 14.6%. Ambos registros son respecto a lo registrado en 2022, año en el que registraron un récord, precisó el Mincetur.

Caídas por producto

La cartera explicó que el desempeño de las exportaciones obedeció a la caída en volumen (-12.4%) y precios promedio (-1.6%). El valor de la exportación de confecciones se redujo 18.1%y el de textil cayó 3.1%.

En 2023 las exportaciones de confecciones peruanas alcanzaron los US$ 1,174 millones. En este sector la caída más pronunciada se dio en las prendas de algodón , cuyos envíos fueron de US$ 811 millones el año pasado, 21.9% menos que lo registrado en 2022: US$ 1,039 millones. También cayeron los envíos de mantas de pelo fino (-20.3%).

Por el lado de los textiles, la caída más pronunciada estuvo en los tejidos, que alcanzaron los US$ 129 millones en 2023, 14% menos que lo registrado en 2022, cuando fueron US$ 151 millones. Si se trata de tejidos de algodón la caída es aún más pronunciada en 2023, con 18.9% menos en envíos en comparación al año previo.

El principal destino de las exportaciones nacionales el año pasado fue Estados Unidos, que concentró el 50% de los envíos totales, con US$ 803 millones registrados. Sin embargo, esto fue 20.3% menor a lo que se movilizó en 2022: US$ 1,008 millones. Otros destinos importantes fueron la Unión Europea (US$ 140 millones) y Chile (US$ 87 millones).

En el caso de las importaciones, el Mincetur explicó que su caída obedeció a los menores volúmenes (-10.6%) y precios promedio (-7.2%). El valor de las importaciones del rubro textil disminuyó 24.4%, mientras que el de las confecciones bajó 12.8%.

En el rubro textil, la mayor caída se registró en las compras de hilados (-32%) , que alcanzaron los US$ 314 millones en 2023, cuando fueron US$ 462 millones el año previo. También cayeron los envíos de tejidos en-20.8%, con US$ 501 millones en 2023; y fibras en -17.5%, con US$ 83 millones de despachos.

Por su lado, en el rubro confecciones, la caída más pronunciada se dio en el área de “otras confecciones” (-30.8%), donde es relevante la variación en el caso de la ropa de cama, que cayó en 26.9% en 2023, con US$ 23 millones en envíos. El año previo, 2022, las compras de este producto fueron por US$ 32 millones.

Dentro de las prendas de vestir, también cayeron aquellas elaboradas con algodón en 15.7%. El año pasado sus compras alcanzaron los US$ 294 millones, cuando en 2022 fueron por US$ 349 millones.

El Mincetur destacó que hubo 96 países proveedores del sector textil-confecciones para Perú en 2023, siendo China el principal de todos, ya que concentró el 59% de las importaciones peruanas totales de este rubro. En 2023 alcanzaron los US$ 1,157 millones. Sin embargo, ello representa una caída de 19.4% en comparación a lo registrado en 2022: US$ 1,437 millones.

Otros destinos relevantes fueron India (11% de participación), con US$ 206 millones; Bangladés (5% de representatividad) y US$ 95 millones movilizados; y Colombia (3% de participación), con US$ 61 millones.

