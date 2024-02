Por primera vez en 20 años, Estados Unidos importó más bienes y servicios de México que de China , según datos oficiales publicados este miércoles, que señalan que el déficit de EE.UU. en su comercio exterior de bienes y servicios cerró 2023 con una caída del 18.7%.

La pandemia y las tensiones comerciales entre las dos los últimos años, que en la actualidad el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping están intentando dejar atrás, están empezando a verse reflejadas en la balanza comercial entre ambos países.

Cifras de la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés) señalan que el déficit con China disminuyó US$ 102,900 millones hasta los US$ 279,400 millones en 2023.

Hubo una disminución de las exportaciones de US$ 6,200 millones hasta los US$ 147,800 millones y una bajada de las importaciones de US$ 109,100 millones hasta los US$ 427,200 millones.

Mientras, el déficit con México aumentó 21,900 millones hasta los 152,400 millones en 2023. Las exportaciones disminuyeron 1,100 millones, hasta los 323,200 millones y las importaciones aumentaron 20,800 millones, hasta los 475,600 millones.

Esta es la primera vez en dos décadas que la cifra de importaciones de bienes y servicios desde México supera a la de China.

Según las cifras de la BEA, el déficit de EE.UU. en su comercio exterior de bienes y servicios cerró el 2023 con una caída del 18.7% con respecto al cierre de 2022, hasta situarse en US$ 177,800 millones.

Las exportaciones aumentaron el 1.2%, 35,000 millones, mientras que las importaciones bajaron el 3.6%, 142,700 millones.

Al cierre de 2023 el déficit de bienes y servicios se situó en los US$ 773,400 millones, US$ 177,800 millones menos que los US$ 951,200 millones en 2022.

Las exportaciones fueron de US$ 3′053.500 millones, US$ 35000 millones más que en 2022.

Las importaciones fueron de US$ 3′826.900 millones, US$ 142,700 millones menos que en 2022.

El déficit de bienes y servicios fue del 2.8% del producto interno bruto en dólares corrientes en 2023, frente al 3.7% en 2022.

La disminución del déficit de bienes y servicios en 2023 reflejó una disminución del déficit de bienes del 10.3% hasta los US$ 1′061.700 millones y un aumento del superávit de servicios del 24.3% a US$ 288,200 millones.

Por sectores, las exportaciones de suministros y materiales industriales disminuyeron US$ 102,800 millones; los alimentos, piensos y bebidas disminuyeron US$ 17,400 millones; los bienes de capital aumentaron US$ 28,500 millones de dólares; los vehículos automotores, repuestos y motores aumentaron US$ 19,300 millones y los bienes de consumo aumentaron US$ 14,700 millones.

Las exportaciones de servicios aumentaron US$ 74,200 millones hasta los US$ 1′002,800 millones s en 2023 con aumentos en los viajes de US$ 38,300 millones, los servicios financieros (US$ 7,400 millones), el transporte (US$ 7,300 millones) y los servicios de telecomunicaciones, informática e información (US$ 7,100 millones).

En cuanto a las importaciones , los suministros y materiales industriales disminuyeron en US$ 130,800 millones; los bienes de consumo disminuyeron US$ 80,700 millones; los preparados farmacéuticos aumentaron US$ 13,600 millones y los vehículos, repuestos y motores automotores aumentaron US$ 59,500 millones.

Las importaciones de servicios aumentaron US$ 17,800 millones hasta US$ 714,500 millones en 2023. Los viajes aumentaron US$ 34,500 millones y el transporte disminuyó US$ 14,700 millones.

?Los datos referidos exclusivamente al mes de diciembre muestran que el déficit del comercio exterior subió el 0.5% hasta situarse en los US$ 62,200 millones. Esto es 300 millones más con respecto a los 61,900 millones de noviembre, tras revisarse la cifra.

Las exportaciones de diciembre fueron de US$ 258,200 millones, US$ 3,900 millones más que las exportaciones de noviembre, una subida del 1.5%.

Las importaciones de diciembre fueron de US$ 320,400 millones, US$ 4,200 millones más que las importaciones de noviembre, un alza del 1.3%.

En la media de los tres últimos meses, una medida utilizada por los economistas para determinar la tendencia, el déficit promedio de bienes y servicios aumentó US$ 500 millones hasta los US$ 62,700 millones durante los tres meses que terminaron en diciembre.

LEA TAMBIÉN: China reemplaza al jefe de la Comisión Regulatoria de Valores