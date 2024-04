A manera de resumen, ¿cómo ve el Perú actualmente?

El país necesita muchas reformas, la principal de ellas es la promoción del empleo y de la inversión privada. El Gobierno se tiene que enfocar en promover la inversión, generar confianza del empresariado y reducir los trámites burocráticos.

El corto plazo y el largo plazo inician el mismo día. Si no empezamos a hacer una reforma del Estado, este va a seguir degradándose como ha venido haciéndolo en los últimos 20 años.

Mencionaba la necesidad de generar confianza.

Generar confianza implica dar las señales claras de que vamos a ir en la dirección correcta. Por ejemplo, en la inversión privada, dar las facilidades para destrabar proyectos que están en “el tubo”, pero no sale porque existen muchos trámites no necesarios o burocráticos.

El ministro de Economía y Finanzas (José Arista) ya está dando algunas señales pues ha recortado gastos públicos. Si bien la generación de confianza es dar las señales a la inversión privada, debe ser también al interior del Gobierno. El Gobierno está dando los pasos, claro, es un paso inicial, pero necesitamos mil pasos más.

¿Cómo calificaría el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta ahora?

Los resultados no han sido buenos porque las políticas no han sido las adecuadas. Eso lo estamos pagando hoy día. En los 90, el MEF era el líder de todos los ministerios, promovía la inversión, estaba atrás de los proyectos para que se den. Conversaba con sus pares para apoyar en cada obra importante que había y la sacaba adelante. Pero, en los últimos 15 años, perdió ese liderazgo. El MEF tiene un rol importante de reactivar la economía, pero asumiendo su liderazgo dentro del Gobierno.

¿Con José Arista se estaría retornando a este liderazgo o aún no?

El ministro Arista la tiene clara y ya tiene bastante experiencia en el MEF. Ya empezó, hay que darle la oportunidad.

Habló sobre el empleo. ¿Qué pasa con el mercado laboral? ¿Se está atacando la informalidad?

Hay mucho por trabajar. Por ejemplo, Sunafil solo fiscaliza a los formales. ¿Qué pasa con los informales? ¿Acaso no son trabajadores? ¿Por qué son informales?, porque el Estado los ha empujado a ello, es difícil ser formal.

El pequeño y micro empresario no puede dedicar tres días a la semana a hacer trámites y trabajar cuatro días. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tiene que dar las señales claras: entre menos trámites y menos persecución, sería mejor.

A todo esto se suma el tema de la inseguridad, que también afecta la economía.

Un tema que se pone sobre la mesa cada cierto tiempo es la alza de RMV. ¿Qué opina?

Elmer Cuba, de Macroconsult, decía que una eventual alza perjudicaba a los informales, que son el 71%, porque los alejaba de la formalidad, les reducía el ingreso. La RMV es una medida populista, que solo ayuda a pocos trabajadores.

Hay un proyecto de ley para simplificar los regímenes. ¿Cree que es un buen camino?

Ha habido un abuso en el uso de los actuales regímenes. Es correcto hacer cambios que permitan a las pymes estar en un régimen especial mientras crecen.

¿Sunat está haciendo su trabajo?

Lo que tenemos que transmitir es que la Sunat es nuestro socio, pues se lleva el 30% de nuestra utilidad. Pero un socio te ayuda a ganar más, no te perjudica. Entonces ayudemos a crecer, para que cuando las empresas crezcan sean mejores contribuyentes. Pero no los persigas, no les pegues con el garrote cada vez que cometen una infracción.

Además, si las normas son muy complicadas de entender, no se pueden cumplir, deberían ser más sencillas. Si yo quiero pagar impuestos, debo tener una alfombra roja. Pero si me pones una alfombra de clavos, mejor no lo hago.

Se ha hablado nuevamente de que en Perú se está debilitando la estabilidad jurídica. ¿Es así?

Por ejemplo, en el tema del puerto de Chancay. Si el Estado dio la exclusividad con ciertos términos y condiciones, tiene que respetarlo. No le pueden cambiar las reglas de juego a una inversión tan importante. Si el Estado se equivocó, que busquen a los responsables. Pero si el privado actuó de buena fe, no hubo corrupción, se tiene que respetar sus derechos.

Desde los Rolex, hasta los temas de la Junta Nacional de Justicia, entre otros. ¿Cómo golpea la incertidumbre política?

Se ha judicializado todo. La Fiscalía determina y el juez designa. El Congreso tiene funciones y se debe respetar, no puede venir un juez a decirle al Parlamento que dentro de su competencia está mal lo que ha hecho. Creo que nos estamos metiendo en competencias ajenas cuando no nos gustan las decisiones, lo que no es correcto. Se genera un caos. Todo esto afecta la economía.

¿Estamos trazando el camino para un mejor 2026?

Espero que la población haya aprendido que votar por el candidato que llena de promesas no nos lleva a nada. Como gremio estamos promoviendo que el camino correcto es la inversión privada, el libre comercio y el libre mercado.

Descentralización no funcionó

Alonso Rey, presidente de ComexPerú, declaró a Gestión que “la descentralización no funcionó y tenemos que empezar a discutir cómo cambiarla”.

“En el 2023, no se ejecutaron S/ 1,100 millones en salud por los gobiernos subnacionales. Tú les das mucho dinero, pero no tienen la capacidad de gestión. Entran, cambian a todos, salen los (funcionarios) antiguos y no hay seguimiento. Cada uno hace lo que quiere. Además, ha existido en algunos casos corrupción. Todo en perjuicio de los peruanos, sobre todo, de los de menores recursos”, subrayó.

En otro momento, Rey habló de las Asociaciones Público Privada (APP) y la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G). A su consideración, ambas son buenas, aunque requieren mejoras. Pero definitivamente avanzan más que la obra pública convencional.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.