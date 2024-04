La Encuesta de Opinión Industrial (EOI) I Trimestre 2024, realizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), compartida en exclusiva para Gestión, reveló que durante el primer trimestre de este año, cuatro de cada 10 empresarios del sector industrial declara haber registrado menores niveles de producción en comparación a similar periodo del año anterior y un 45% señala que el nivel de ventas de sus empresas fueron inferiores.

Sin embargo, las expectativas del 43% de encuestados industriales son positivas cuando se les consulta por la situación de su compañía para el segundo trimestre. Este resultado es un cambio total respecto a la encuesta anterior (octubre 2023), cuando solo el 16% respondió en el mismo sentido de cara al último trimestre del año pasado. Pero, también hay un grupo similar, del 48%, con expectativas de que todo seguirá igual para su empresa.

Para el economista Carlos Casas, las expectativas son alentadoras. “El primer trimestre no ha sido muy bueno para la economía en general, pero al menos no hubo el fenómeno de El Niño. La inversión estaba un poco parada por eso, pero creo que se han reactivado las expectativas. Los inversionistas y consumidores han sido muy cuidadosos por la incertidumbre de los fenómenos climáticos”, considera.

Si bien hay este cierto optimismo cuando se consulta por las compañías, no se replica necesariamente al pensar en la economía del país y el sector.

Las expectativas del 58% de industriales es que todo se mantenga para la economía en los próximos tres meses y un 19% dice que estará peor; es decir, en total, un 77%. En tanto, el 52% dice que todo seguirá igual para el sector y un 18% dice que estará peor; lo que significa, un total de 70%.

Esto representa una mejora considerable en la percepción empresarial ya que en octubre del año pasado, Gestión informó que nueve de cada 10 industriales cree que su sector se va a mantener igual o peor .

Limitaciones a la producción

El 49% de los empresarios industriales experimentaron algún tipo de limitación en su actividad productiva durante el primer trimestre de 2024 debido a diversos factores.

Por ejemplo, el 79% de los que vieron limitada su actividad señaló que fue por menor demanda de productos, mientras que el 39% respondió que fue por la incertidumbre política y económica. Además, un 22% indicó que el incremento de precios de insumos fue un freno.

Jorge Guillén, profesor de finanzas de Esan Graduate School of Business, considera que el desempeño del trimestre pasado fue mediocre: “El crecimiento del Perú es más o menos bajo, la inversión no está funcionando, ni el gasto. Probablemente sigamos así, como en inercia, mientras que no se resuelvan los ruidos políticos y no sepamos quién ocupará el siguiente periodo presidencial” .

Ruido político

Como se mencionó, una vez más, la inestabilidad política juega un rol importante. Para Casas esto se ha convertido en una “nueva normalidad empresarial”, remarcando que el empresariado ha llegado a convivir con el juego político entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Indica que si Perú no tuviera el riesgo político, el “rebote” de la economía este año sería de 5% o 6%.

Jorge Guillén, comenta que además de la inestabilidad política, un nuevo riesgo se está viendo en el sector emergente (sobre todo en micro y medianas empresas): la inseguridad ciudadana. Aunque la encuesta indica que solo el 11% de empresarios considera esto como una limitación para sus actividades, Guillén considera que esto podría crecer.

“Estamos viendo que no hay acciones concretas de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros para frenar la ola de delincuencia y secuestros, esto definitivamente afecta a los empresarios más pequeños”, menciona.

Contratación e inversiones

La encuesta revela que el 69% de los empresarios no tienen planes de aumentar su fuerza laboral en el corto plazo. Esto se atribuye, sobre todo, a un menor volumen de producción y ventas registrado en los primeros meses del año, además de la baja demanda y el estancamiento del mercado, así como la ausencia de necesidad de personal adicional para la capacidad actual de producción.

En el campo de las inversiones, el panorama también muestra cierta cautela. El 61% no tiene planeado realizar inversiones en el corto plazo, principalmente debido a la dinámica de la demanda, la incertidumbre política y el contexto internacional.

Pero, el 39% de los encuestados que sí planea invertir sostiene su respuesta en la ampliación de la capacidad de producción, adquisición de maquinaria, implementación de nuevas instalaciones y la expansión de mercados, entre otros.

Estos resultados se dan aún cuando la última encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP reveló que tras estar en terreno pesimista, las empresas manufactureras tienen optimismo cuando se les pregunta por la inversión a tres meses. Sobre las expectativas de empleo, además, hubo una mejora.

Casas espera un efecto multiplicador después de la mitad del año. “El sector industrial está muy vinculado a la demanda interna. Si esta se recupera, creo que podría impactar mejoras en el consumo, empleo y también eso podría generar algún rebote en otros sectores como comercio y construcción”, señala.

Con una mirada de mediano plazo, el 63% de los industriales no tiene planes de aumentar su fuerza laboral en los próximos seis meses, mientras que el 51% no prevé realizar inversiones durante este periodo.

El resto del año podría ser mejor

La proyección de crecimiento del Instituto Peruano de Economía (IPE) para este año en el sector manufacturero es de 2.6%. Aunque el “rebote” todavía es insuficiente para la recuperación de la capacidad instalada que se tenía el sector en periodos pasados, la proyección es optimista. “Estamos esperando que un mayor dinamismo pueda reflejarse en la segunda mitad del año, mientras que tengamos mejores indicadores para el gasto privado y una mejora en la confianza del sector privado tanto en la demanda como en la oferta”, explica Teodoro Crisólogo, economista del IPE.

El inicio del año estuvo cargado de incertidumbre por el lado climatológico; factor que se disuadirá a partir del segundo trimestre del año. Además, se espera que una parte de la manufactura que se relaciona con el procesamiento de la harina y aceite de pescado, pueda recuperarse.

“Ya se autorizó la primer temporada de pesca, el solo hecho de tenerla (en el 2023 inició a mediados de año), ya de alguna forma cambia el desempeño que podría llegar a tener el sector en el siguiente periodo”, comenta el economista.

Opinión

Por Jesús Salazar Nishi, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

Tras un año complicado para la industria y la economía en general, vemos una mejora sustancial en las expectativas del empresario industrial, luego de que el sector tuviera en el 2023 su segundo mayor retroceso (-6,7%) de los últimos 30 años. Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial - I Trimestre 2024 nos muestra que el porcentaje de empresarios con perspectivas positivas de su negocio se ha multiplicado en 2,3 veces respecto a los resultados de la medición anterior. Esta mejora también la vemos reflejada -en parte- en una mayor predisposición de algunos industriales para contratar trabajadores y realizar inversiones en el corto y mediano plazo.

No obstante, aún la mayoría de los empresarios permanecen cautos debido a que se están recuperando de un año con poca demanda y subutilización de sus instalaciones, así como por la falta de señales claras desde el Gobierno para fomentar el desarrollo de la industria nacional.

Al respecto, organismos internacionales como la UNCTAD han realizado estudios sobre las inversiones en el mundo, resaltando que alrededor de cien economías, que representan más del 90% del PBI global, desarrollan políticas industriales para acelerar su crecimiento. Asimismo, la investigación de PNUD sobre las dinámicas territoriales en el Perú da como resultado que, a mayor presencia de la manufactura en una región, la población alcanzará mejores condiciones de vida. Pese a ello, en la economía peruana, la actividad industrial no ha mostrado dinamismo en los últimos diez años.

En tal sentido, desde la Sociedad Nacional de Industrias reiteramos nuestra solicitud al Gobierno para brindar la estabilidad jurídica necesaria a fin de atraer inversiones en el país. Asimismo, implementar una verdadera política industrial que nos permita aprovechar condiciones de crecimiento como el megapuerto de Chancay, que con los incentivos correctos permitirá desarrollar una industria competitiva y con mercado a escala mundial.

