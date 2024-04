La nueva liberación de los fondos previsionales de hasta cuatro UIT (S/ 20,600), sin ninguna restricción para los afiliados, fue aprobada con 97 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. Ello implicará la salida de S/ 34,000 millones del sistema privado de pensiones, y que nueve de cada 10 afiliados se queden sin un sol en sus cuentas previsionales, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Inmediatamente después de esa primera votación, el pleno del Congreso desestimó el dictamen de la comisión de Economía que comprende la reforma previsional. Unos 74 parlamentarios votaron en contra, 20 a favor y 10 se abstuvieron.

El camino para llegar a estas definiciones fue tortuoso. Al inicio de la discusión, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, solicitó pasar a cuarto intermedio para que en el dictamen del nuevo retiro se añadiera el proyecto de reforma del sistema de pensiones.

Pero al retomarse la sesión, hubo discrepancias entre los legisladores que apoyaban la propuesta de Revilla, y quienes pedían a viva voz debatir únicamente la séptima liberación de fondos.

Los argumentos esgrimidos por los congresistas para el séptimo retiro de AFP

Los parlamentarios que respaldaron la nueva disposición de ahorros previsionales argumentaron que dichos recursos son de los afiliados y que, por tanto, pueden usarlos a su conveniencia. Sustentaron también una supuesta disparidad entre el negocio rentable de las AFP y periodos en los que estas cobran comisiones pese que los fondos de los afiliados dan retornos negativos, así como la necesidad de las personas de contar con estos recursos en momentos en que la economía avanza lentamente y los consumidores se afectan por la inflación acumulada en los últimos dos años.

Apremios vinculados a gastos de las familias para educación de los hijos, pago de deudas y la necesidad de iniciar emprendimientos por aquellos afectados por la ralentización económica también fueron esgrimidos por los legisladores.

La SBS indicó que los seis retiros anteriores han llevado a que, a diciembre del 2023, más de la mitad de los afiliados (58%) se hayan quedado con un saldo muy reducido en su cuenta de AFP, menor a S/ 5,150, y que un 22% ya no registre saldo.

Seis de cada 10 afiliados tienen menos de S/ 5,150 en su fondo de AFP.

Afiliados que retiren se quedarían sin pensión

“Más retiros de los fondos de pensiones a edades prematuras aumentan el riesgo de caer en una situación de pobreza en la vejez, pues los retiros que se efectúen hoy reducen la futura pensión que recibirán al momento de la jubilación”, advirtió.

“Se generará una mayor carga financiera a la sociedad, debido a que tendrá que ser esta la que provea los recursos (vía transferencias intergeneracionales entre familias, impuestos u otros medios de recaudación) para financiar la protección a aquellos afiliados que decidieron retirar anticipadamente sus fondos y, con ello, quedaron desprotegidos al momento de su jubilación”, añadió.

A su vez, el CEO de AFP Integra, Aldo Ferrini, lamentó la anuencia, “de manera absolutamente irresponsable”, del Parlamento a una nueva disposición de fondos, “pese al altísimo riesgo para las pensiones y el poco impacto real que tendrá en la población más vulnerable”.

“Están condenando al país a no tener pensiones. A este ritmo nadie tendrá pensión en Perú”, enfatizó.

El costo del nuevo retiro de AFP

Luego, expresó su preocupación por el daño que esa medida infligirá en los mercados financieros y, en particular, en la rentabilidad del fondo de pensiones que gestionan las AFP.

Con los sucesivos retiros de ahorros previsionales, reconoció que cada vez es más difícil para las AFP disponer de activos líquidos con los que puedan afrontar los desembolsos a los afiliados.

De hecho, desde que la comisión de Economía aprobó la liberación el 25 de marzo, las acciones revirtieron parte de las ganancias del año, la renta fija (bonos) se depreció y las tasas de interés subieron, “un costo que lo pagamos todos”, sostuvo Ferrini.

¿MEF frenará el séptimo retiro de fondos de AFP?

No obstante, confió en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) observará esta norma. “El Ejecutivo tiene que mostrar responsabilidad” y actuar en consecuencia con sus cuestionamientos previos a los retiros, añadió.

Ese ministerio se opone a un nuevo retiro de AFP. Su titular, José Arista, manifestó recientemente: “Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha, de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos cuentan con fondos de pensiones, el resto ya no tiene pensión. Y aquellos que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez”.

Además, Ferrini espera que el Congreso retome el debate de la reforma del sistema de pensiones, con las contribuciones que haga el MEF.

