Un nuevo retiro de fondos de AFP está a punto de ser aprobado por el Congreso, pese a la oposición de organismos técnicos como el BCR y la SBS. ¿Cómo evalúa esa medida?

Genera preocupación. Hay varios temas relacionados con este retiro. Uno es que no se entiende el beneficio del retiro. Ya estamos muy lejos de los efectos de la pandemia, de la contracción del año pasado, con una economía recuperándose. Si la intención de esta medida es estimular la actividad económica y que esto estimule el consumo, ese no va a ser el efecto. La gente con mayor propensión al consumo, que retiró de su fondo, ya consumió ese ahorro. Curiosamente, lo que queda es lo de los más ricos, de la gente con mayor poder adquisitivo que no va a canalizar estos retiros hacia gastos ni a mayor ahorro interno o depositarlo en los bancos, sino que muy probablemente va a llevar estos ahorros afuera del país.

¿Qué efectos tendría esa canalización de recursos al exterior?

Puede causar mayor presión a las cuentas externas del país y el tipo de cambio. Un segundo impacto de los retiros es que se le quita activos a los fondos de pensión, que son los principales compradores de la deuda de Gobierno. Y en este momento tenemos un déficit fiscal extremadamente elevado, que bordea el 3% del PBI, lo que requiere más financiamiento en el mercado local. Y al tener menos recursos y empezar los retiros de AFP, lo más probable es que comiencen a vender los activos más líquidos que ya tienen, y que son los bonos del Gobierno. Entonces eso le subirá brutalmente el costo al Gobierno, o el Estado, de financiarse en un momento en que tiene un déficit extremadamente alto .

¿Qué implicancias tendría ese mayor costo?

Para el cuidadano de a pie, esto implicará menores recursos, menor capacidad del Gobierno para gastar en la reactivación económica y mayor gasto en pago de intereses de deuda. Entonces, es menos plata que irá hacia colegios, educación, salud, obra pública y a agilizar la actividad económica. Por eso, este séptimo retiro no tiene ningún sentido, pero le va a generar mayores costos al Gobierno, no va a estimular mayor actividad económica , y en el largo plazo le puede hacer daño a los ahorros para la vejez.

LEA TAMBIÉN: Pensión de afiliados que retiren de AFP será la quinta parte de su sueldo

Efecto para los ciudadanos de un nuevo retiro de fondos de AFP

Las AFP son jugadores clave en el mercado de deuda soberana, y con los retiros se elevarían las tasas de interés para el Gobierno. ¿Eso puede presionar aún más el déficit fiscal?

Por supuesto, al tener que pagar más intereses sobre la deuda, eso le pone mayor presión a que se expanda el déficit fiscal o a que el Gobierno tenga que hacer recortes de gasto en otros rubros, para poder achicar ese déficit, lo cual es la meta este año pues está en niveles demasiado elevados. Y lo estamos viendo, porque el MEF está tratando de imponer austeridad casi franciscana a nivel de todo el Estado para llegar a la meta. Si a ese esfuerzo se le suman mayores costos de financiamiento para el Gobierno, eso implicará menor gasto en las cosas que quieren los ciudadanos: seguridad, educación, obra pública, salud. Esto tiene costos reales para el ciudadano de a pie y no beneficia absolutamente a nadie, salvo a la gente de mayores ingresos.

Séptimo retiro de AFP subirá brutalmente el costo de la deuda del Perú, advierte Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Investor Services.

¿Sería lo contrario a lo que dicen los legisladores, acerca de un efecto reactivador del nuevo retiro de AFP sobre la demanda interna?

El trabajador promedio y los de bajos y medios recursos ya retiraron todo lo que pudieron de su fondo de pensión. Además, los que llegan a contribuir a los fondos de pensiones son una parte pequeña de los trabajadores en el Perú. Si esto llevara a un pequeño estímulo en el consumo, sería válido cambiar ahorro futuro por un estímulo al consumo en el corto plazo. Pero en este caso, ese argumento, desde nuestra perspectiva, no es válido. La recuperación que veamos en la economía tiene que ver más que nada con el efecto rebote. Entonces, esta medida de los retiros no es un mecanismo correcto para tratar de estimular la recuperación económica. No va a tener un efecto de ayudar a la reactivación económica; va a tener un efecto nulo sobre la actividad económica, pero sí un efecto negativo sobre las cuentas fiscales del país. Eso es contraproducente y les afecta a los ciudadanos del país porque implica recorte de gastos.

Retiro de AFP y su impacto en la calificación del país

La mayor presión fiscal que provocaría esa medida, ¿puede afectar la calificación del país?

Tenemos una perspectiva negativa sobre la calificación de Baa1. Muchos de los temas políticos que nos preocupaban parecía que se apaciguaron un poco y nuestra intención era revisar esa perspectiva a estable. Esto (retiro) complica un poco la foto desde el punto de vista fiscal, porque al subirle los costos o interés a la deuda nos genera preocupación sobre cómo se va a llegar a la meta del déficit fiscal, y demora la posibilidad de cambiar esa perspectiva negativa a estable, por el hecho de que ahora tenemos que reevaluar con las autoridades qué van a hacer para reducir el déficit con este nuevo costo. Va a llevar a otro desvío de la meta fiscal este año o a medidas que tendrán que tomar, incluyendo muy probablemente recortar gasto en otros rubros.

¿Se dificulta entonces la intención que Moody´s tenía de mejorar la perspectiva al Perú en el segundo semestre?

Sin lugar a dudas, es una variable (los retiros) que genera nuevos retos y mayores complicaciones. Es un aspecto más que ahora hay que evaluar y que demora el retorno a una perspectiva estable para el Perú.

¿El nuevo retiro de fondos de pensiones puede ocasionar una rebaja en la calificación del país?

No sería la única variable. Tendríamos que ver cómo va la recuperación económica, la consolidación fiscal y, sobre todo, el tema de la estabilidad política. Y nos íbamos dirigiendo hacia un equilibrio con el que se podía argumentar que, a principios del segundo semestre, parecía que ya estaban los elementos encaminados hacia una perspectiva estable (para la calificación), pero esto nos da un tachón al modelo de equilibrio que teníamos, y ahora nuevamente debemos evaluar qué efectos tiene en el déficit fiscal en el corto y mediano plazo, y qué medidas se tendrán que tomar.

Escándalo político complica la recuperación económica del Perú

Justamente, surgió un nuevos escándalo en el ámbito político, con acusaciones contra la presidenta por el uso de bienes suntuarios, que nuevamente genera incertidumbre sobre el futuro del Gobierno. ¿Hasta qué punto afecta la perspectiva de los inversionistas y de ustedes como calificadora?

Antes de los temas de los retiros y de los cuestionamientos al Gobierno y la presidenta, como que las cosas se iban encaminando hacia una estabilidad, con recuperación económica y algo más de estabilidad en el ámbito político. Pero, sin lugar a dudas, esto no ayuda pues complica más la recuperación económica y le añade ruido político. Se afecta la percepción de los inversionistas que nuevamente se preguntan hasta cuándo habrá ruido político en Perú.

LEA TAMBIÉN: Petróleo se dispara y complicaría en Perú control de inflación y baja de tasas

Clase política se dispara a los pies y eleva costos fiscales

“Si tuviésemos mayor tranquilidad en el espectro político, los mercados estarían mucho más motivados a traer recursos económicos, nuevas inversiones al Perú, tanto financieras como reales, pero la clase política se está disparando en los pies, tanto con los retiros como con el tema un nuevo escándalo político, escándalo de corrupción”, afirma Jaime Reusche, de Moody´s Investor Services.

Por ello, indica que la agencia de rating deberá evaluar el desenlace del ruido político local, así como el impacto de un eventual séptimo retiro de fondos de AFP, antes de decidir un cambio en la perspectiva de la calificación del Perú.

“Sería mucho más óptimo tener una clase política más armoniosa para apuntalar la recuperación económica, que entrar en temas frívolos y adoptar medidas populistas. Estos dos temas desdibujan la figura de que las cosas se iban encaminando hacia un equilibrio”, enfatiza.

Ambos problemas afectarían las posibilidades del Gobierno de levantar deuda en el exterior, como una vía de financiamiento a la que se suele recurrir.

“Complica el momentum, pues con menos recursos las AFP tienen menos posibilidad de comprar los bonos y reducir el costo de financiamiento (del Gobierno); y con el ruido político, los inversionistas extranjeros quizás esperen a invertir hasta ver el desenlace de este escándalo político (en torno a la jefa del Estado) , y eso genera costos fiscales”, refiere Reusche.

Ambos frentes complican mucho el manejo fiscal del país y no contribuyen a la recuperación económica, advierte.

“Es un momento complicado por estas dos medidas que son totalmente contraproducentes y no ayudan a la economía a salir de ese mal bache que tuvo el año pasado”, recalca.

Notas relacionadas:

BCRP plantea aumentar aporte de trabajadores a fondo de AFP

Moodys: bancos se centrarán en prestar a clientes de bajo riesgo y con garantías

Credicorp Capital: Retiro de AFP golpea a bolsa y frena su recuperación

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.