¿Cómo observa Moody’s a la banca peruana respecto de sus pares regionales?

Calificamos a los bancos peruanos con las notas más altas de América Latina por su calidad de activos, rentabilidad, capital, fondeo y liquidez. La calificación se encuentra dos escalones por encima del grado de inversión y un escalón por debajo de la media global para los bancos y muy por encima del nivel de la región.

En el 2023, los cuatro bancos más grandes del país mostraron reducción en utilidades y rentabilidad, incluso en algunos casos hubo pérdidas. ¿Se revertirá ese panorama este año?

El año pasado fue uno difícil para la banca peruana pero estas entidades son muy fuertes, por lo que los deterioros de las carteras (de crédito lo pudieron absorber de forma eficiente. La mora en Perú estuvo en 3.7%, por encima de la época de pandemia, pero hay que considerar que en pandemia no se observó el efecto real del deterioro de las carteras, pues muchos de los préstamos ingresaron a programas del Gobierno, como Reactiva Perú, lo que permitió que algunos bancos disminuyeran sus riesgos, y que algunas empresas pudiesen pagar (sus créditos) de manera adecuada en ese momento. Además, en el 2023 hubo una combinación del efecto negativo de la inversión en el país por la incertidumbre política y protestas hasta el primer trimestre, y la posibilidad de un Fenómeno de El Niño (FEN) fuerte. Asimismo, el ciclón Yaku asustó a los bancos, crecieron menos y empezaron a efectuar reservas (provisiones), y esto último afecta la rentabilidad. Sin embargo, la rentabilidad de la banca peruana es alta.

Rentabilidad de bancos peruanos

¿La rentabilidad de la banca local será mayor que en el 2023?

Creemos que se mantendrá estable. El costo de los bancos para crear reservas debería bajar porque el 2024 se ve menos riesgoso que el año pasado, y por la baja probabilidad de un FEN fuerte. Además, estamos observando que los bancos serán bastante cautelosos con su crecimiento y hacía dónde lo enfocarán, por lo que no irán a préstamos de consumo y pymes que son más rentables para ellos, sino a los de menos riesgo en el ámbito minorista, que incluyen préstamos de nóminas (que se descuentan del sueldo) e hipotecas , y con garantía pues la recuperación de la economía aún se mantiene baja y todavía hay incertidumbre. Este crecimiento cauto (de los bancos) podría limitar el incremento de la rentabilidad. Hay que recordar que la banca peruana siempre ha destacado por buscar crecer de forma exitosa en portafolios de mayor riesgo, existiendo concentraciones relevantes en préstamos de consumo y pymes, situación que no vemos en el resto de la región.

¿Cuál es la perspectiva para los préstamos comerciales (a empresas)?

La contracción de la economía en el 2023 y la incertidumbre vista en el Perú no se reflejó en alguna industria o empresa específica, por lo que no se observaron aumentos importantes en la mora de los bancos grandes; más bien fue un deterioro en el crecimiento económico que hizo que las industrias sean más cautas en su avance. Así, creemos que la cartera comercial debería beneficiarse de los préstamos en general, que proyectamos crezcan 6% y 8% este año y el 2025. Los bancos buscarán, dentro de cada categoría, las empresas más fuertes, más rentables y con exposiciones a menores riesgos, y esas podrían ser las grandes empresas .

Impacto de inestabilidad política en la banca peruana

El riesgo del FEN es débil, pero se mantiene la inestabilidad política. ¿Cuál será su impacto en las operaciones de la banca?

Tradicionalmente, la inestabilidad política en el país no ha perjudicado ni al crecimiento del país ni a la banca, pero lo que nos preocupó el 2023 fue que la incertidumbre política aumentara en intensidad y que fuese a afectar no solo el avance de la economía, vía menores inversiones como vimos, sino también a tres instituciones importantes para la estabilidad financiera y de los bancos: el Ministerio de Economía , el Banco Central y el regulador bancario , enfocados en la estabilidad fiscal , en la inflación y la estabilidad bancaria, respectivamente. Pero (la inestabilidad política) no afectó a estas tres instituciones. Si llegase a haber afección en estas instituciones, se tendría que ajustar la visiones a largo plazo sobre la fortaleza de los bancos peruanos.

¿Ese riesgo de inestabilidad seguirá este año?

Creemos que aún hay incertidumbre política , con posibilidad de que vuelva a pasar (lo que en el 2023) porque no les han dado respuesta a las demandas que había a principios del año pasado y finales del 2022. La confianza del consumidor y de las empresas se afectó con las protestas y la incertidumbre (política), lo que resultó en menor expansión económica.

Los bancos peruanos hicieron fuertes provisiones en el 2023, ¿qué pasará con esas reservas este año?

Cuando se hace grandes reservas y luego la incertidumbre empieza a bajar, quizás haya más crecimiento económico y confianza, los bancos podrían llegar a deshacerse de esas reservas, lo que sería beneficioso para su rentabilidad. Esa posibilidad no se menciona en los informes trimestrales, pero podría pasar. Lo hemos visto en EE.UU. , donde después de la pandemia hubo muchas reversiones de reservas creadas. Quizás lo que podríamos observar es un menor crecimiento de reservas (provisiones en la banca local) este año por los menores riesgos (que tomarán los bancos para con los créditos), pero al final no creo que haya un beneficio en la rentabilidad porque los bancos estén devolviendo las reservas, lo que sería extraño en línea con el manejo conservador de los bancos peruanos.

Créditos menos riesgosos tienen tasas de interés más bajas

El docente de posgrado de la Universidad ESAN , Walter Levya, detalló que los préstamos con garantías son productos financieros que tiene riesgos más controlados. “Los créditos hipotecarios y de descuentos por planillas , por ejemplo, normalmente tienen indicadores de mora o de deterioros de cartera bastante bajos por la seguridad que se tiene al otorgar el crédito (por la garantía)”, agregó.

En la medida en que estos créditos se deterioran menos, generan menores provisiones, lo que implica menos gastos para los bancos. Aunque estos préstamos con garantía, como los que se descuentan de planillas o hipotecarios, también tienen tasas más bajas. “Entonces, se trata de una contraparte entre riesgo y rentabilidad; ese es el enfoque que están teniendo los bancos”, refirió.

El incremento del riesgo crediticio se refleja en aumento de las provisiones y en la disminución de ingresos para los bancos, pues cuanndo los préstamos pasan a situación de vencidos, los intereses que generan se mantienen en suspenso, precisó Leyva.

