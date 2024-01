Se debe destacar la necesidad de liquidez o los fondos adecuados porque hay nuevas regulaciones, y se requiere conocer lo que se enfrentará en los distintos países, especialmente en lo que concierne a las nuevas normas de capital en Chile , Colombia y Perú , manifestó el managing director Banks de Fitch Ratings , Alejandro García.

La mayoría de bancos de la región se financian con depósitos locales, aspecto que será relevante en los mercados para elevar capital , afirmó en el Latin American Outlook for Most Active Sectors in the Capital Markets.

La liquidez se encuentra asociada a los requerimientos de capital, que es uno de los pilares de Basilea . El riesgo de liquidez trata de la posibilidad de que las entidades financieras puedan atender todas las demandas y requerimientos de sus clientes, refirió el docente de Finanzas de la Universidad ESAN , Edmundo Lizarzaburu.

Los bancos en países emergentes o de la Alianza del Pacífico (AP), sin contar México , están en proceso de adecuación para el manejo de la liquidez, porque las tres economías han afrontado recesión e inflación, mencionó. Ello requiere que las entidades financieras mitiguen el impacto de variables que dañan la liquidez, como la morosidad de los préstamos, sostuvo.

El apremio es mayor si las empresas financieras no se encuentran calzadas, por ejemplo, aquellas que captan recursos monetarios de corto plazo pero los colocan en créditos a largo plazo, enfatizó.

Calidad de activos

En la calidad de los activos ( créditos ) se espera que los préstamos vencidos puedan aumentar este año, aunque en algunos países podrían estabilizarse o mantener niveles similares a los del 2023, dijo García.

El descenso de los costos de financiamiento está muy relacionado con los países exitosos en controlar la inflación (pues ello implica que sus autoridades monetarias rebajen sus tasas claves) y algunos lo están logrando rápidamente, por lo que sus bancos centrales están cerca de sus rangos meta, detalló.

País bimoneda

Lizarzaburu resaltó que Perú es un país bimoneda, en donde existe libre circulación de soles y dólares , lo que es una fortaleza frente a otras economías que forman parte de la AP, como Colombia y Chile, que no poseen esta característica.

“En Perú, el Banco Central de Reserva ( BCRP ) hace la liquidación de los interbancarios en soles y dólares vía el Sistema LBTR (de Liquidación Bruta en Tiempo Real); entonces hay una diferencia relevante frente a lo que pueda pasar con la liquidez, y sobre todo por el rol del BCRP con el sistema de liquidación y porque Perú es un país bimoneda”, resaltó.

