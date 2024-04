Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en marzo, el flete promedio de importación (vía marítima al Perú) registró un valor de US$76 por tonelada métrica (TM), lo que representa una reducción de -7.4% respecto al mes previo.

Vale recordar que hay dos formas principales de transporte marítimo de mercancías, una como carga suelta o granel (por ejemplo, de minerales, granos, alimentos, etc., que se mide en toneladas métricas. La otra es en contenedores, secos o refrigerados, y que generalmente, en este último caso, resulta de mayor costo que a granel para los dueños de la carga.

Evolución en las tarifas

Las importaciones originarias de China -indica el BCR, en base a información de la Sunat y ese banco- alcanzaron (en el caso de carga suelta) un flete promedio de US$ 132 por TM, menor en 4.8% respecto a febrero pasado, cifra que resulta ligeramente mayor que los niveles prepandemia.

El BCR detalla que el flete promedio (para importación) de alimentos totalizó US$ 37 por TM en marzo último, mayor en 5.5% respecto a febrero de 2024.

Sin embargo, en marzo del 2023, la tonelada métrica de alimentos importados se encontraba en torno a US$40, es decir que en el tercer mes de este año resultaba menor en -7.5% que hace un año. Aunque, en diciembre del 2020 costaba aún menos: debajo de los US$30 la tonelada.

En el caso de carga contenedorizada, el banco indica que, a nivel global, al cierre de marzo último, el índice de contenedores de 40 pies de Drewry mostró una caída de -16.1 % (en los fletes) respecto a febrero de 2024. Mientras tanto, añade, el índice Baltic Dry, para carga seca a granel , registra una disminución de 13.7% para el mismo período.

Antecedente

Es preciso recordar que el repunte de los fletes que llevó a picos de hasta US$15,000 por contenedor empezó a sentirse desde agosto del 2020, debido a que la pandemia llevó a un cierre masivo de puertos en China durante varios meses, y afectó también la disponibilidad de contenedores vacíos.

Ese pico empezó a retroceder lentamente hasta julio del 2022, logrando estabilizarse los fletes en torno a los US$2,000 en enero del 2023. Sin embargo, en enero del 2024 volvieron a repuntar ligeramente, a US$4,000 pero se moderaron en marzo (a cerca de US$3,500 en promedio), según las cifras del Banco Central de Reserva.

Perspectiva de los usuarios locales

Al respecto, Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), confirmó que, en el caso del Perú, tras las alzas “brutales” de hasta US$15,000 por contenedor (del Asia al Callao), hoy pueden oscilar entre los US$2,800 hasta los US$4,500 (el promedio era de menos de US$2,000 hasta mayo del 2020).

El flete para carga seca importada, detalla, oscila entre los US$2,800 a US$3,000 por contenedor, mientras para contenedores refrigerados para exportación de perecibles, como frutas o pescado congelado, fluctúa entre US$3,000 a US$4,500 del Callao a Europa y Asia.

No obstante, Ego Aguirre indicó que en el Perú no se siente aún (en los últimos meses) una baja sustancial en estos fletes, aunque su variación depende de diversos factores, pues los grandes exportadores que mueve por ejemplo de 200 a 300 contenedores al mes, o medianos exportadores, pueden negociar menores tarifas directamente con las navieras, pero no así los pequeños.

Factores de riesgo

Sin embargo, refirió que, actualmente hay diversos factores en el ámbito internacional que pueden aumentar los costos de las líneas navieras y llevar a nuevos repuntes en las tarifas de los fletes en los siguientes meses.

Uno de esos factores, anotó, es el incremento previsto en los costos del petróleo y los combustibles empleados para el transporte marítimo.

Al respecto, según información internacional, el Banco Morgan Stanley elevó su previsión del precio del petróleo Brent a US$90 por barril para el tercer trimestre del 2024, desde los US$80 (en que se encontraba en enero último), debido a un desbalance en la oferta y demanda, y a un recorte de la producción rusa tras ataques con drones a sus refinerías.

LEA TAMBIÉN: MTC crea grupo de trabajo para homologar y modificar características técnicas de vehículos

Problemas en el Canal de Panamá

Otro factor, observó Ego Aguirre, es la continuación de las restricciones al paso de naves por el Canal de Panamá, debido a la sequía, problema que, según autoridades de ese país, se podría resolver aún en el año 2025.

Frente a esa situación, indicó que las navieras ya están estudiando como una alternativa para el caso de la carga que viene del Atlántico hacia el Pacífico, el dejar de usar ese canal, y realizar periplos bordeando el extremo sur de Sudamérica (por el sur de Argentina) para llegar a las costas de Chile, Perú y Ecuador, lo cual, anotó, impactaría en los fletes.

La esperanza, anotó el directivo de la CCL, es que cuando comience a operar el puerto de Chancay, se acortará el tiempo de viaje del Perú al Asia, y para lo cual esperan que esa nueva infraestructura vaya acompañada de menores costos portuarios con respecto a los del Callao.

Explicó que, aunque se han reunido con el operdor del futuro puerto (Cosco Shipping) la información sobre las tarifas por los servicios que cobraría el puerto de Chancay, todavía no está disponible, aunque esperan que ello se de pronto, considerando que se inaugurará dentro de siete meses.

SOBRE EL AUTOR Elías García Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.