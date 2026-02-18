Ecopacking, empresa fabricante de empaques del Grupo DC, obtuvo un financiamiento verde por US$ 369,923.73 de Scotiabank Perú para implementar un sistema de paneles solares en su planta ubicada en Chao (La Libertad). El proyecto apunta a fortalecer el uso de energías renovables en su operación orientada a la agroexportación.

El referido sistema permitirá generar 500 kW de energía solar y cubrirá parte relevante del consumo eléctrico de la planta, dedicada a la producción de empaques para el sector agroexportador. La infraestructura fue diseñada e instalada por Novum Solar, empresa especializada en soluciones fotovoltaicas industriales.

La iniciativa responde a mayores exigencias ambientales en los mercados internacionales, especialmente en productos agrícolas. El uso de energía solar además facilitará que Ecopacking reduzca la huella de carbono de la operación y mejore la eficiencia energética.

Además del proyecto solar, la empresa mantiene certificaciones vinculadas a la sostenibilidad de su cadena de suministro. “Buscamos integrar eficiencia operativa, tecnología e innovación junto con aliados estratégicos que comparten nuestro compromiso”, señaló Rafael Reynafarje, CEO de Ecopacking.

Rafael Reynafarje, gerente general de Ecopacking, aseguró que la visión de la empresa a largo plazo apunta a la realización de más proyectos sostenibles. (Foto: difusión).

Asimismo, el financiamiento concretado forma parte de la estrategia de Scotiabank para impulsar proyectos sostenibles en distintos sectores productivos. En paralelo, la compañía busca reforzar su competitividad en mercados con estándares ambientales cada vez más exigentes.

Más empresas agroindustriales emplean energía renovable

Con esta inversión, Ecopacking se suma a empresas agroindustriales que incorporan energías renovables en sus procesos. La iniciativa también refleja el mayor interés del sistema financiero por canalizar recursos hacia proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad.

La agroindustria de La Libertad se ha consolidado como uno de los principales polos de exportación del país. En este contexto, la incorporación de fuentes renovables se posiciona como una alternativa para reducir costos operativos y responder a las demandas ambientales de los mercados internacionales.