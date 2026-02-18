Ecopacking busca fortalecer su eficiencia operativa y competitividad tanto en los mercados nacionales como internacionales a través de proyectos sostenibles. (Foto: difusión).
Ecopacking busca fortalecer su eficiencia operativa y competitividad tanto en los mercados nacionales como internacionales a través de proyectos sostenibles. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, empresa fabricante de empaques del, obtuvo un financiamiento verde por US$ 369,923.73 de para implementar un sistema de paneles solares en su planta ubicada en Chao (La Libertad). El proyecto apunta a fortalecer el uso de energías renovables en su operación orientada a la agroexportación.

El referido sistema permitirá generar 500 kW de energía solar y cubrirá parte relevante del consumo eléctrico de la planta, dedicada a la producción de empaques para el sector agroexportador. La infraestructura fue diseñada e instalada por Novum Solar, empresa especializada en soluciones fotovoltaicas industriales.

La iniciativa responde a mayores exigencias ambientales en los mercados internacionales, especialmente en productos agrícolas. El uso de energía solar además facilitará que Ecopacking reduzca la huella de carbono de la operación y mejore la eficiencia energética.

LEA TAMBIÉN: Camposol asegura US$400 millones de banca local y multilaterales, ¿qué ejecutará?

Además del proyecto solar, la empresa mantiene certificaciones vinculadas a la sostenibilidad de su cadena de suministro. “Buscamos integrar eficiencia operativa, tecnología e innovación junto con aliados estratégicos que comparten nuestro compromiso”, señaló Rafael Reynafarje, CEO de Ecopacking.

Rafael Reynafarje, gerente general de Ecopacking, aseguró que la visión de la empresa a largo plazo apunta a la realización de más proyectos sostenibles. (Foto: difusión).
Rafael Reynafarje, gerente general de Ecopacking, aseguró que la visión de la empresa a largo plazo apunta a la realización de más proyectos sostenibles. (Foto: difusión).

Asimismo, el financiamiento concretado forma parte de la estrategia de Scotiabank para impulsar proyectos sostenibles en distintos sectores productivos. En paralelo, la compañía busca reforzar su competitividad en mercados con estándares ambientales cada vez más exigentes.

Más empresas agroindustriales emplean energía renovable

Con esta inversión, Ecopacking se suma a empresas agroindustriales que incorporan energías renovables en sus procesos. La iniciativa también refleja el mayor interés del sistema financiero por canalizar recursos hacia proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad.

La agroindustria de La Libertad se ha consolidado como uno de los principales polos de exportación del país. En este contexto, la incorporación de fuentes renovables se posiciona como una alternativa para reducir costos operativos y responder a las demandas ambientales de los mercados internacionales.

TE PUEDE INTERESAR

Camposol inaugura nueva biofábrica en Trujillo para acelerar expansión agrícola
Industrias del Papel busca potenciar producción: el proyecto en Chaclacayo
Los planes del Grupo Dyer: para Camposol, Cobriza y sus otras empresas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.