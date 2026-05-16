El Gobierno chino ordenó que ninguna organización o individuo colabore con la investigación antisubvenciones que realiza la Unión Europea (UE) contra la empresa tecnológica Nuctech, fabricante de sistemas de control y seguridad.

El Ministerio de Justicia de China calificó las pesquisas de la UE como una “jurisdicción extraterritorial ilegal” y sostuvo que Bruselas exige de forma arbitraria información “excesiva e innecesaria” a entidades chinas, vulnerando el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales.

La Comisión Europea investiga a Nuctech por presuntos subsidios estatales que habrían favorecido a la compañía en licitaciones dentro de Europa.

China acusa a la UE de proteccionismo

El portavoz de la cartera de Justicia afirmó además que la Unión Europea utiliza de forma frecuente el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras para realizar investigaciones “selectivas y discriminatorias” contra empresas chinas.

En ese sentido, describió estas acciones como un “ejemplo típico de proteccionismo” bajo el argumento de la competencia leal.

China también advirtió que responderá “con firmeza” si la UE continúa aplicando este tipo de medidas.

Por su parte, el Ministerio de Comercio chino sostuvo que las autoridades europeas intensificaron las investigaciones sobre Nuctech y presionaron incluso a entidades bancarias chinas para colaborar con las pesquisas.

Según el Gobierno chino, estas acciones afectaron negativamente las operaciones e inversiones de empresas y bancos chinos dentro de Europa.

Las tensiones entre China y la UE también se extienden a otros sectores.

¿Por qué la UE investiga a Nuctech?

En diciembre, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad contra Nuctech por sospechas de que la compañía habría recibido subsidios estatales que podrían distorsionar la competencia dentro del mercado europeo.

El organismo europeo considera que la empresa china habría recibido apoyo estatal mediante avales, beneficios tributarios y préstamos preferenciales, lo que podría haber fortalecido su posición en licitaciones dentro de la Unión Europea.

La disputa se suma además a otras tensiones recientes entre China y la UE relacionadas con vehículos eléctricos, tecnologías limpias, contratación pública y políticas industriales vinculadas al impulso del “made in Europe”.