El logotipo del fabricante chino de teléfonos inteligentes Oppo se puede ver en el Mobile World Congress (MWC), la mayor reunión anual de la industria de las telecomunicaciones, en Barcelona el 2 de marzo de 2023. (Foto de Josep LAGO / AFP)
El logotipo del fabricante chino de teléfonos inteligentes Oppo se puede ver en el Mobile World Congress (MWC), la mayor reunión anual de la industria de las telecomunicaciones, en Barcelona el 2 de marzo de 2023. (Foto de Josep LAGO / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia AFP
Agencia AFP

Una anunció este lunes haber “sancionado severamentea varios de sus directivos tras ser reprendida por las autoridades por un anuncio que bromeaba sobre la infidelidad, un episodio que refleja la sensibilidad oficial frente a la caída del índice de matrimonios en el país.

En la última década, la tasa de natalidad en se redujo a la mitad, y las autoridades han respondido promoviendo las estructuras familiares tradicionales.

Mi madre tiene dos ‘maridos’: uno es mi padre y al otro lo ve dos veces al año”, rezaba un mensaje publicado el viernes por la en la plataforma de redes sociales Weibo.

LEA TAMBIÉN: OPPO lanza su primera tienda en Perú y expande su portafolio de smartphones con IA

El segundo “marido” es una referencia a un término coloquial que se usa en China para expresar admiración o fijación romántica por una celebridad.

El anuncio, que fue retirado rápidamente, formaba parte de una campaña que pretendía mostrar una imagen más diversa de las madres modernas, incluidas aquellas que disfrutan “siguiendo a famosos”, explicó la empresa en un comunicado el viernes.

OPPO anunció este lunes que castigó “severamente” a un vicepresidente sénior y a varios directores de marketing por “ignorar el marco de los valores sociales mayoritarios”.

Las tasas de matrimonio en China continúan descendiendo, un desafío para la prioridad política de Pekín de construir una “sociedad favorable a la natalidad”.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.