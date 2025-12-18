OPPO, fabricante global de tecnología móvil, continúa su expansión en el mercado peruano con la inauguración de su segunda tienda oficial en Plaza Norte. Este nuevo local se suma al primer punto de venta en el Mall del Sur y busca consolidar la presencia de la marca en el país.

La elección de Plaza Norte responde a la alta demanda de tecnología en Lima Norte, caracterizada por un público joven y tecnológicamente activo.

La tienda también contará con servicios de postventa, ofreciendo atención técnica y soporte inmediato para garantizar una experiencia de compra integral y satisfactoria.

Asimismo, permite a OPPO reforzar su visibilidad, ampliar su alcance y gestionar directamente la relación con los consumidores en una de las zonas de mayor tráfico comercial de la capital.

(Foto de ARCHIVO) Probando el nuevo modo de fotografía sumbarina del OPPO Reno13 Pro REMITIDA / HANDOUT por OPPO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/2/2025

Expansión de OPPO en Perú

La expansión física forma parte de un plan que la compañía ya había adelantado en exclusiva a Diario Gestión a mediados de año.

“Nuestro objetivo inicial es consolidar esta primera tienda como un hub de innovación y experiencia de marca y es forma parte del plan de crecimiento de OPPO en la región. Además, este año abriremos una segunda tienda. A partir de ello, evaluaremos expandirnos a otros distritos estratégicos de Lima", dijo Lingyu Wang, country manager de OPPO Perú.

En ese entonces, también señaló que OPPO planeaba consolidar su presencia en Lima, fortalecer su portafolio —especialmente la serie Reno de gama media-alta— y ampliar su base de clientes en nuevos segmentos.

En ese contexto, la empresa se ha posicionado dentro del top 10 de fabricantes de smartphones en Perú, en un mercado donde las marcas chinas muestran un crecimiento sostenido frente a sus competidores, según datos de Dominio Consultores.

Estrategia de fidelización

El crecimiento de OPPO se ha apoyado en estrategias de fidelización: los consumidores suelen iniciar con modelos de entrada y, posteriormente, migrar a versiones más avanzadas, consolidando un público joven y exigente, especialmente entre Millennials y Generación Z.

Esta dinámica respalda los planes de la compañía de seguir ampliando su presencia física y sus canales de distribución en Lima y otras ciudades estratégicas del país.